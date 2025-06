Esprimi un desiderio: il film con Max Angioni e Diego Abatantuono in anteprima al Giffoni Film Festival 2025

News Cinema

Esprimi un desiderio, il film diretto da Volfango De Biasi che vede protagonista l'inedita coppia di Max Angioni, al suo debutto sul grande schermo, insieme a Diego Abatantuono, sarà presentato a Giffoni 55 in programma dal 17 al 26 luglio prossimi.

Sarà presentato alla prossima edizione del Giffoni Film Festival, in anteprima assoluta come evento fuori concorso, ESPRIMI UN DESIDERIO, film diretto da Volfango De Biasi che vede protagonista l’inedita coppia di Max Angioni, al suo debutto sul grande schermo, insieme a Diego Abatantuono. Una commedia divertente, anche dolce e delicata, che, attraverso l’incontro imprevisto di un trentenne con le idee ancora confuse sul futuro e un gruppo di eccentrici vecchietti, fa ridere ma allo stesso tempo riflettere sull’importanza del dialogo generazionale e su come non esista una “età giusta” per trovare il proprio posto nel mondo e poter realizzare i propri desideri.

Esprimi un desiderio sarà distribuito prossimamente al cinema da Notorious Pictures.

La trama del film:

In seguito a una disavventura, Simone (Max Angioni) viene condannato ai lavori utili in una residenza per anziani, dove viene preso di mira da un gruppo di arzilli vecchietti capeggiati da Ettore (Diego Abatantuono). Lo scontro inziale, però, diventa un’occasione per costruire insieme qualcosa di inaspettato, un senso di appartenenza che a tutti loro, in un modo o nell’ altro, era mancato. @Foto di Mattia Comuzzi