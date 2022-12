Ernest e Celestine - L’avventura delle 7 note: il trailer italiano del film d'animazione in sala a Natale

News Cinema

Tornano al cinema, dal 22 dicembre, l'orso e la topina nati dalla tavolozza della pittrice belga Gabrielle Vincent. Ecco il trailer italiano di Ernest e Celestine - L’avventura delle 7 note.

Presentato in anteprima come evento speciale al Festival di Annecy 2022, Ernest e Celestine - L’avventura delle 7 note è il film d'animazione che debutta nei cinema italiani il 22 dicembre, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Il film è il sequel di quell'Ernest & Celestine che, dieci anni fa, aveva per la prima volta portato sullo schermo l’orso e la topina nati dalla tavolozza della pittrice belga Gabrielle Vincent, diventati in pochi anni un classico internazionale. Questa volta Ernest e Celestine affrontano un viaggio nella terra natale di Ernest per poter riparare il suo violino Stradivorso. Ostrogallia è la patria dei più grandi musicisti del mondo e le note non smettono mai di suonare tra le strade di questa esotica destinazione. O meglio: era così una volta. Arrivati a Ostrogallia, Ernest e Celestine scoprono che la musica è stata bandita. Ma una vita senza musica è impensabile e quindi i nostri eroi faranno tutto il possibile per far tornare la gioia nel paese.

Diretto da di Jean-Christophe Roger e Julien Chheng, Ernest e Celestine - L’avventura delle 7 note, di cui vi mostriamo qui di seguito il trailer italiano ufficiale, conta nuovamente sulle voci italiane di Alba Rohrwacher e Claudio Bisio.

Da martedì 13 dicembre arriverà in libreria anche l’albo illustrato tratto dal film, pubblicato da Gallucci, editore in esclusiva delle opere dell’artista Gabrielle Vincent.



Ernest e Celestine - L'avventura delle 7 note: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Dopo la candidatura agli Oscar® Ernest e Celestine sono tornati per una nuova entusiasmante avventura: la loro amicizia unica e il loro amore per la musica li porteranno a scoprire mondi fantastici, in una storia poetica e commovente che affascinerà grandi e piccini. Per riparare il loro violino rotto, Ernest e Celestine iniziano un viaggio verso il lontano paese natale dell’orso, una terra magica dove da sempre si esibiscono i migliori musicisti del mondo e incredibili melodie riempiono l’aria di gioia. Al loro arrivo, i nostri eroi scoprono però una realtà completamente diversa: tutte le forme di musica sono state bandite! Ernest e Celestine non riescono proprio ad immaginare una vita senza musica. Insieme ai loro amici e a un misterioso fuorilegge mascherato, faranno di tutto per riportare la felicità nella Terra degli Orsi.