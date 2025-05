Eraserhead - La mente che cancella: ecco il trailer italiano del folgorante esordio di Lynch al cinema dal 26 al 28 maggio

News Cinema

Affascinante, ipnotico, bizzarramente divertente: Esaserhead - La mente che cancella, è il folgorante debutto di David Lynch nel lungometraggio. Il film con Jack Nance torna al cinema dal 26 al 28 maggio in versione restaurata 4k nel ciclo The Big Dreamer. Questo è il trailer.

Continua l'imperdibile rassegna The Big Dreamer - Il cinema di David Lynch, dedicato al grande maestro recentemente scomparso, col suo folgorante film d'esordio del 1977, Eraserhead - La mente che cancella, ispirato alla sua esperienza di giovane padre in difficoltà. Surreale, onirico e assolutamente stupefacente, Eraserhead circolò nelle sale d'essai italiane nel 1982, ma questa è l'occasione di rivederlo in una copia restaurata in 4k, in tutta la nitida bellezza del suo bianco e nero. Fu questo film a conquistare Mel Brooks che, affidando allo sconosciuto filmmaker la regia di The Elephant Man, ne lanciò ufficialmente la carriera. Grazie a Lucky Red, questo meraviglioso frutto del talento giovanile di David Lynch torna al cinema dal 26 al 28 maggio e questo è il trailer.

Eraserhead e Jack Nance: il primo alter ego di David Lynch

Vedere o rivedere sul grande schermo Eraserhead vuol dire anche ricordare il talento e la personalità di Jack Nance, il primo alter ego cinematografico di David Lynch, suo amico e collaboratore fino alla tragica morte, avvenuta per le conseguenze di una rissa nel 1996 all'età di 53 anni. Lynch e Nance si erano conosciuti nel 1972 e il regista gli aveva offerto il suo primo ruolo da protagonista in Eraserhead. Erano poi rimasti vicini, nonostante Nance avesse gravi problemi di alcolismo, da cui ad un certo punto aveva provato a farlo uscire Dennis Hopper, a sua volta ex alcolizzato. Lynch lo aveva chiamato nonostante tutto per un piccolo ruolo in Dune e poi in Velluto Blu, Cuore selvaggio, nell'importante parte di Pete Martell in I segreti di Twin Peaks, nel cortometraggio The Cowboy and the Frenchman e ancora in Strade perdute, uscito dopo la sua morte. Tra gli altri film interpretati da Nance ci sono Hammett - Indagine a Chinatown di Wim Wenders, Barfly di Barbet Schroeder e Colors di Dennis Hopper, ma il suo nome e il suo volto sono stati resi immortali da David Lynch.

La trama di Eraserhead

In Eraserhead, Henry Spencer è un tipografo che vive da solo in uno squallido appartamento, in un ambiente post-industriale, fra le allucinazioni che la sua mente malata visualizza. Durante un grottesco pranzo in casa dei suoceri, apprende che Mary, la sua ragazza, è incinta e viene obbligato a sposarla, Dall'unione un 'baby' mostriciattolo orrendo e frignante che la madre, disgustata, abbandona alle cure di Henry il quale, esasperato, lo uccide. Dal corpo in disfacimento del piccolo fuoriescono esseri strani che infestano la casa e la vita di Henry. Il suo equilibrio psichico, già fragile, va in frantumi e la sua mente si scatena in allucinazioni e incubi...