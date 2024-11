"Era mio padre": Luca Verdone presenta Mario Verdone: Il critico viaggiatore al Festival del Cinema Europeo

News Cinema

Al Festival del Cinema Europeo di Lecce, Luca Verdone ha presentato il documentario dedicato a suo padre Mario, professore di Storia e Critica del Film e grande critico cinematografico. Intitolato Mario Verdone: Il critico viaggiatore, è il ritratto di un uomo che era l'entusiasmo fatto persona.

Il 26 giugno del 2009 moriva, a Roma, Mario Verdone, critico cinematografico, saggista e professore di Storia e Critica del Film all'università di Roma, oltre che padre di Luca, Carlo e Silvia Verdone. Se Carlo gli ha dedicato Io, loro e Lara e lo ha più volte ricordato nel libro autobiografico "La casa sopra i portici", Luca ha voluto invece celebrarlo, insistendo sulla sua gentilezza e sul suo altruismo, nel documentario Mario Verdone: Il critico viaggiatore. Prodotto da Iterfilm e Luce Cinecittà, in collaborazione con Rai Cinema, il film da un lato riconoscere il ruolo chiave di Mario Verdone nella diffusione della cultura, mentre dall'altra si impone come una specie di album di famiglia. Infatti i fratelli Verdone si ritrovano più volte a parlare di lui riacchiappando per la coda ricordi lontani. E se le immagini sono accompagnate dalla voce fuori campo di Luca Verdone, la dimensione del viaggio, sentimentale ancora prima che geografico, è presente negli spostamenti compiuti dal regista fra i luoghi più cari a suo padre: la casa di campagna a Cantalupo, il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, Venezia con La Biennale e Siena, che poi è la città dov'è cresciuto Mario. Arricchito di prezioso materiale proveniente dagli archivi dell'Istituto Luce, il doc racconta gli anni gloriosi del cinema italiano e contiene una serie di interviste a parenti, amici e colleghi dello studioso.

Mario Verdone: Il critico viaggiatore è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024. Lo abbiamo ritrovato al Festival del Cinema Europeo 2024 a Lecce, dove Luca Verdone è stato molto felice di presentarlo al pubblico dopo aver parlato con la stampa. E a proposito di stampa, c'eravamo anche noi all'incontro organizzato questa mattina, che si è aperto con Luca che ha spiegato la ragione per cui ha pensato di dedicare un documentario al suo papà: "Sono per natura un romantico, un nostalgico. Tutto quello che rivivo o a cui ripenso dopo tanto tempo mi dà gioia e sollievo, e mi consola di tante brutte cose che vedo nel mondo di oggi. Ciò non significa che sono un retrogrado o un conservatore. Proprio come mio padre, io guardo sempre avanti e sono curioso, però riconsiderare le cose che sono accadute qualche decennio fa, diciamo un trentennio fa, è per me un gesto consolatorio: ecco il motivo per cui ho fatto un ritratto di mio padre. Ci siamo tuffati, con Carlo e Silvia, in un passato meraviglioso, e cioè gli anni '60 e '70. Alcuni diranno: 'Ma negli anni '70 c'era Pinochet! C'erano i fascisti e c'era il terrorismo'. Però, se noi riconsideriamo certi movimenti e certe tendenze culturali, quel periodo ci appare bellissimo. Mio padre ha riacceso l’interesse per alcune avanguardie, che ha studiato con curiosità”. Se non ci fossero state, da parte sua e da parte di altri, quelle attenzioni all’arte e alla letteratura del primo Novecento, alcune cose non sarebbero arrivate fino a noi. Anche alla luce di quest'elemento, tuffarmi nei 30 anni che hanno preceduto la morte di mio padre è stato un arricchimento".

Come spesso accade a chi fa documentari, che a fine lavorazione è costretto a visionare ore e ore di girato per poi decidere cosa tenere e cosa eliminare, Luca Verdone ha dovuto scegliere su cosa mettere l'accento. Aiutato dalle dichiarazioni delle persone che hanno avuto a che fare con Mario Verdone, il regista ha scelto di concentrarsi sull'umanità di suo padre: "Oggi notiamo delle intermittenze nella connessione umana, tra le persone. C'è una mancanza di empatia a tutti livelli: a livello lavorativo e sentimentale, per cominciare. I femminicidi che cosa sono? Una mancanza di dialogo, di empatia, di partecipazione e di accettazione dell'essere umano che in quel momento stai frequentando. Perché è aumentato il numero delle donne che vengono uccise? Perché la nostra è l'epoca dell'esclusione. C’è una sostanziale indifferenza a tutto e a tutti, in nome di che cosa poi? Certamente del consumismo, del successo e del denaro. Mio padre non è stato un uomo indifferente, e quando si è interessato alla cultura, lo ha fatto da un punto di vista non consumistico, non industriale e non mercantile".

Abbiamo chiesto a Luca Verdone che tipo di critico fosse suo padre e quale fosse la sua idea di cinema: "Papà era severo" - ci ha risposto - "e lo era nella misura in cui non riusciva a non intravedere degli elementi di novità e di armonia nei film che osservava o che studiava. Se non trovava né armonia né innovazione, diventava tranchant. A essere sinceri, c'erano molte cose che non gli piacevano. Era un critico rigorosissimo, perché vedeva il cinema come un'arte che presentava degli aspetti innovativi ma contemporaneamente compatibili con la forte cultura umanistica che lui aveva. La novità di questo documentario è che parla di persone che oggi sarebbero degli alieni, perché oggi la figura del critico è spesso legata a logiche industriali e commerciali.

A fine incontro Luca Verdone è tornato a parlare delle avanguardie dell’inizio del secolo scorso, sottolineando l'importanza del lavoro di Mario Verdone sul Futurismo, che molti continuavano ad associare all'ideologia fascista: "Mio padre era la parafrasi di un libro stupendo che ho studiato da ragazzo che si intitola 'Lettera sull'entusiasmo' ed è stato scritto da Anthony Shaftesbury. Mio papà era l'entusiasmo fatto persona, fatto carne viva. Per lui il motore della vita era la passione: ad esempio quella per i futuristi. Andando contro le reprimende di Palma Bucarelli o di Ludovico Carlo Argan, che hanno detestato il Futurismo, Mario Verdone ha contribuito a far accettare il movimento fondato da Tommaso Marinetti perfino ai professori di estrazione marxista e, se ben ricordate, ha organizzato, a Venezia, la grande mostra sui futuristi, che era meravigliosa, e lo era a tal punto che un giorno Gianni Agnelli lo invitò a pranzo per complimentarsi con lui.