Ennio: il 29 e 30 gennaio arriva in anteprima in tutta Italia il documentario su Morricone di Giuseppe Tornatore

L'uscita di Ennio, il documentario che Giuseppe Tornatore ha dedicato a Ennio Morricone, è fissata per il 17 febbraio, ma sarà possibile vedere il film in anteprima, in tutta Italia, sabato 29 e domenica 30 gennaio.

Ennio, il documentario che Giuseppe Tornatore ha dedicato a Ennio Morricone, uscirà in anteprima sabato 29 e domenica 30 gennaio in tutta Italia, prima di conquistare le sale il 17 febbraio, giorno del suo arrivo ufficiale nei cinema.

Chi si è commosso ascoltando la musica di Morricone che accompagnava le immagini di Mission, C'era una volta in America, La leggenda del pianista sull’Oceano e così via, non deve perdere questo appuntamento di fine mese, perché potrà non soltanto rivivere cose che conosce, ma anche scoprire un Ennio Morricone inedito: umano, incline alla commozione e più geniale di quanto tutti possiamo pensare.

Mescolando una lunga intervista fatta dallo stesso Giuseppe Tornatore a Morricone, materiale d'archivio e scene di film, Ennio ripercorre la vita e la carriera del Maestro, partendo dalla fanciullezza e arrivando all'Oscar vinto grazie a The Hateful Eight e agli ultimi concerti. Il film ci introduce anche nella casa del compositore, mostrandoci il suo studio, i suoi libri, le sue partiture. Nello stesso tempo ci narra la storia del cinema italiano, celebrando chi non c’è più, e ci mostra l'eredità di Ennio Morricone, arrivata fino a Bruce Springsteen e ai Metallica.

"Ho lavorato venticinque anni con Ennio Morricone" - ha dichiarato Giuseppe Tornatore. "Ho fatto con lui quasi tutti i miei film, per non contare i documentari, gli spot pubblicitari e i progetti che abbiamo cercato di mettere in piedi senza riuscirci. Durante tutto questo tempo il nostro rapporto di amicizia si è consolidato sempre di più. Così, film dopo film, man mano che la mia conoscenza del suo carattere di uomo e di artista si faceva più profonda, mi sono sempre chiesto che tipo di documentario avrei potuto fare su di lui. E oggi si è avverato il mio sogno".

Presentato con successo Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e al Bif&st, Ennio è distribuito da Lucky Red in collaborazione con Timvision.