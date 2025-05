Enemies: Austin Butler e Jeremy Allen White giocano al gatto e al topo in un thriller prodotto da Ari Aster

News Cinema

Gli amatissimi Jeremy Allen White e Austin Butler si fronteggeranno in un thriller intitolato Enemies e che ha fra i produttori Ari Aster. Uno sarà un detective e l'altro un sicario.

In un futuro che speriamo non troppo lontano, avremo la fortuna di vedere Austin Butler e Jeremy Allen White nello stesso film, per di più l'un contro l’altro armati. I due amatissimi attori saranno protagonisti di un film intitolato Enemies, prodotto da A24 e diretto da Henry Dunham, a cui dobbiamo, tra le altre cose, il copione di Perdition e Bushido. La notizia del sodalizio fra due degli uomini più affascinanti di Hollywood già circolava da un po’, ma oggi è arrivata la conferma. Tra i produttori c'è Ari Aster, già regista di Butler in Eddington, che fa parte del concorso della sessantottesima edizione del Festival di Cannes.

Enemies: la trama del thriller con Austin Butler e Jeremy White

La trama di Enemies non si conosce nel dettaglio. Ecco cosa scrive Variety in proposito:

Un detective che non si ferma mai e uno scellerato sicario si scontrano in una lotta all'ultimo sangue.

Le riprese di Enemies dovrebbero cominciare in estate a Chicago, che, essendo la città dei gangster, è certamente lo sfondo migliore per un film ad alta tensione in cui almeno uno dei protagonisti è un fuorilegge.

Sia Austin Butler che Jeremy Allen White hanno di fronte un glorioso futuro. Il primo, come già detto, si appresta ad accompagnare al Festival di Cannes Eddington, sempre prodotto da A24. Lo vedremo anche nel prossimo film di Darren Aronofsky, che si intitola Caught Stealing ed è interpretato anche da Matt Smith, Zoe Kravitz e Regina King.

Jeremy Allen White, invece, ha recitato nella quarta stagione di The Bear, che debutterà in estate, e soprattutto si prepara a ricevere l'applauso del pubblico con il biopic su Bruce Springsteen Deliver me from Nowhere, nel quale naturalmente impersona il boss. Infine, guai a dimenticare The Mandalorian & Grogu, continuazione della serie televisiva Disney+ The Mandalorian.

Tornando a Enemies, vorremmo tanto sapere chi, tra Butler e White, sarà il cattivo. Ci piace pensare che il compito verrà affidato al primo, che forse ha più la faccia da villain del del secondo.