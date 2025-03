Encanto 2, rumor: il sequel Disney è finalmente in lavorazione! "Si parlerà solo di Bruno"

News Cinema

John Leguizamo, voce originale di Bruno Madrigal, ha stuzzicato i fan accennando al sequel di Encanto. Il film Disney del 2021 avrà finalmente un secondo capitolo? La risposta sembra ovvia, ma manca ancora un annuncio ufficiale...

La Disney non ha ancora annunciato ufficialmente Encanto 2, ma il grande successo del film originale del 2021, premiato con l'Oscar per il Miglior Film d'Animazione, è un biglietto da visita che lascia ben sperare. L'attore John Leguizamo, che nella versione originale ha doppiato Bruno, si è lasciato andare a dichiarazioni che hanno suscitato grandissimo entusiasmo tra i fan. Il sequel è finalmente in lavorazione?

Per rivedere in azione la colorata e chiassosa famiglia Madrigal ci vorrà ancora tempo. Leguizamo, intercettato da People in occasione della serata di apertura dei Buena Vista Social Club a Broadway, ha confessato che non vede l'ora di partecipare al sequel e che è costantemente in contatto con la Disney. "Aspetto Encanto 2, in cui non faremo altro che parlare di Bruno" ha dichiarato, alludendo alla celeberrima canzone Non si nomina Bruno.

Li chiamo ogni giorno chiedendo: 'Quando arriverà il numero 2?' Stanno cercando di elaborare la trama. Ci stanno lavorando.

La travolgente colonna sonora di Encanto è di Lin-Manuel Miranda (Oceania) e ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo ritmo colorato e coinvolgente. In particolare, il già citato tormentone, diventato virale, è riuscito in un'impresa apparentemente impossibile. È diventata la canzone Disney più alta in classifica dal 1995, dopo aver raggiunto il n. 4 nella classifica Billboard Hot 100. Il brano ha superato persino All'Alba Sorgerò, altrettanto nota hit del film Frozen (2013).

Encanto: il film Disney potrebbe diventare un franchise?

Nel 2023, la produttrice di Encanto Yvett Merino ha suggerito, ai microfoni di The Direct, che il film potrebbe facilmente dar vita ad un franchise multimediale. "Continuiamo a cercare modi diversi in cui possiamo mantenere il mondo in vita - ha dichiarato - C'è qualcosa in arrivo per Encanto, magari in uno dei parchi a tema. [...] Non ho nulla di ufficiale da dire, ma adoro il mondo di Encanto e non vedo l'ora di vederlo espandersi in tutta l'azienda”.

A novembre, in occasione del D23, il co-regista Jared Bush, nonché Chief Creative Officer dei Walt Disney Animation Studios, ha alzato l'asticella confermando a Fiction Horizon di essere molto legato al film d’animazione. Senza sbilanciarsi, ha ammesso che gli piacerebbe molto realizzare un sequel, ma attualmente non ha idea di come il suo desiderio potrebbe tradursi in realtà.

La magica storia del film è ambientata nelle montagne isolate della Colombia, dove, nella casita fatata, chiamata Encanto, vivono i Madrigal. La magia della casa ha benedetto ogni membro della famiglia con doni speciali e unici, che vanno dalla super forza, all'udito infallibile, al trasformismo. Tutti ne hanno uno, tranne Mirabel (Stephanie Beatriz). Quando ragazza apprende che la magia che circonda Encanto è in pericolo, scoprirà di essere l'unica speranza per i suoi cari.

Al doppiaggio italiano di Encanto hanno partecipato i talent Diana Del Bufalo (Isabela Madrigal), Fabrizio Vidale (Fèlix Madrigal), Álvaro Soler (Camilo Madrigal) e Luca Zingaretti (Bruno Madrigal).