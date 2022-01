Emma Roberts invece di Emma Watson nello special per i 20 anni di Harry Potter? I produttori confermano l'errore

News Cinema

Non si sfugge all'occhio acuto dei fan di Harry Potter, così i produttori dello special "Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts", che hanno inserito una foto di Emma Roberts bambina al posto di quella di Emma Watson, riconoscono l'errore e corrono ai ripari.

L'occhio acuto dei fan di Harry Potter non lo batte nessuno, tanto è vero che è stata una di loro, su Twitter, ad accorgersi che la foto di una bambina brevemente passata nel corso dello speciale per il ventesimo anniversario di Harry Potter realizzato da HBO (in Italia su Sky e NOW) non era quella di Emma Watson ma di un'altra Emma, Roberts. La vedete qua sotto. Noi non l'avremmo mai riconosciuta, confessiamo, ma c'è un trucco: in precedenza Emma Roberts aveva condiviso proprio quella foto, presa da una pubblicità interpretata da piccola, nel suo seguitissimo profilo Instagram, come potete vedere subito sotto.

GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh — 𝕞𝕒𝕟𝕚𝕒 (@vee_delmonico99) January 1, 2022

La risposta dei produttori alla foto sbagliata

I produttori dello show hanno risposto ai fan tramite Entertainment Weekly, con queste parole: "Ottima vista, fan! Ci avete fatto notare l'errore di una foto male etichettata. Una nuova versione la sostituirà a breve".

In pratica, cercando una foto della piccola Emma Watson, dall'archivio ne hanno presa una dove era sbagliata la didascalia, come a volte capita, e davvero, non possiamo fargliene una colpa. Non solo le due attrici hanno lo stesso nome e sono pressoché coetanee, ma erano entrambe bellissime bambine e la somiglianza generica ha ingannato prima l'ignaro archivista e poi i produttori stessi dello Special.