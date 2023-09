Emma Dante torna al cinema: la prima clip di Misericordia

News Cinema

Sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma il nuovo film di una delle più importanti figure del teatro italiano, che torna al cinema dopo le ottime prove di Via Castellana Bandiera e Le sorelle Macaluso. Ecco trama e prima clip di Misericordia.

Una delle più importanti figure del mondo del teatro italiano (e non solo), Emma Dante sta per tornare al cinema dopo le ottime prove di Via Castellana Bandiera e di Le sorelle Macaluso con la sua opera terza da regista cinematografica, che si intitola Misericordia e verrà presenata in prima mondiale alla Festa del Cinema di Roma 2023.

Sceneggiato dalla stessa regista assieme a Elena Stancanelli e Giorgio Vasta, Misericordia è stato prodotto da Marica Stocchi per Rosamont con Rai Cinema e arriverà in sala il 16 novembre con Teodora. Nel cast ci sono Simone Zambelli, Simona Malato, Tiziana Cuticchio, Milena Catalano, Fabrizio Ferracane, Carmine Maringola, Sandro Maria Campagna, Marika Pugliatti, Georgia Lorusso, Rosaria Pandolfo.

Ecco la trama ufficiale di Misericordia:

Sicilia, un piccolo borgo marinaro di casupole in pietra grezza, in mezzo a rifiuti e rottami. Alle spalle una montagna maestosa. Qui nasce e cresce Arturo, figlio della miseria e della violenza, qui muore la sua mamma mettendolo al mondo. Betta, Nuccia e la giovane Anna, prostitute come lo era sua madre, se ne prendono cura come se fosse un figlio, nella misericordia di un amore disperato fatto di carezze e insofferenza, crudeltà e tenerezza. Ormai Arturo ha 18 anni, in alcuni momenti sembra un bambino, in altri vecchissimo. È nato difettoso, si muove in modo strambo, partecipa al mondo con un animo diverso. Guarda alle persone intorno a sé come alla montagna che scala: senza paura. È un invisibile fra gli invisibili e deve combattere, come tutti a Contrada Tuono, per la sopravvivenza, ma il suo sguardo puro e diverso porta con sé la speranza.