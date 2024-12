Emilia Perez, il Robbie Williams di Better Man e le nuove uscite di Lucky Red

News Cinema

Attenzione sempre maggiore per i giovani e per il cinema che proviene dai principali festival per Lucky Red. Lo conferma il nuovo listino per il 2025 presentato a Sorrento in occasione delle Giornate di Cinema. Abbiamo parlato con il presidente e fondatore Andrea Occhipinti.

Si sta concludendo un anno di grandi soddisfazioni per Lucky Red, con un inizio d'anno da ricordare, grazie al successo in parte inatteso di titoli di grande qualità e varietà come Perfect Days, Il ragazzo e l'airone e Past Lives. Particolarmente interessante è stata la capacità di attirare verso il cinema di qualità un pubblico anche molto giovane, tentativo che ripropongono in questi e nei prossimi mesi, come dimostrano i prossimi titoli presentati a Sorrento alle Giornate di Cinema.

Basti pensare a Better Man, con quel Robbie Williams che è in arrivo fra X-Factor e un'anteprima romana per presentarlo. Ma non solo, il gran favorito per l'Oscar internazionale, Emilia Perez, pluri vincitore a Cannes. Abbiamo incontrato il presidente e fondatore di Lucky Red, Andrea Occhipinti, in questa video intervista da Sorrento.