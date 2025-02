Emilia Pérez, aggirato il nome di Karla Sofia Gascón nella promozione americana per gli Oscar

News Cinema

La posizione di Karla Sofia Gascón, prima donna transessuale mai nominata agli Oscar come miglior attrice per Emilia Pérez, è diventata "scomoda" negli USA, tanto che si starebbe ridefinendo la campagna per la statuetta, puntandola sulle altre nomination. Troppe polemiche.

A livello mediatico, a quanto pare negli USA si è deciso di non sostenere più il nome di Karla Sofia Gascón, nella campagna per gli Oscar a Emilia Pérez: una situazione alquanto paradossale, considerando il prestigio della sua candidatura come miglior attrice protagonista, prima volta per una donna transessuale. Il problema è nella gestione delle polemiche scatenate da e contro l'attrice: un polverone che, comunque la si pensi, non aiuta il lungometraggio intero, comunque candidato per altre dodici statuette. Le scuse di Karla saranno state sufficienti a non distogliere l'attenzione dei membri dell'Academy? Leggi anche Karla Sofia Gascón non ha violato le regole degli Oscar criticando lo staff di Fernanda Torres che ha screditato Emilia Pèrez

Emilia Pérez, Karla Sofia Gascón al centro di più bufere