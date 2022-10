Emancipation - Oltre la libertà: il trailer del nuovo film con Will Smith su Apple TV+ dal 9 dicembre

News Cinema

Arriva in streaming su Apple TV+ il 9 dicembre Emancipation - Oltre la libertà, in cui Will Smith è diretto da Antoine Fuqua. Il trailer.

Dopo lo schiaffo a Chris Rock nella serata che lo ha vinto vincere l'Oscar per Una famiglia vincente - King Richard, Will Smith torna protagonista del film diretto e prodotto da Antoine Fuqua, Emancipation - Oltre la libertà, che arriverà su Apple TV+ dal 9 dicembre. L'annuncio è stato dato in occasione dell'anteprima organizzata insieme al NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) durante la 51esima conferenza legislativa annuale della Congressional Black Caucus Foundation a Washington, dove Fuqua, Smith e Mary Elliott, curatrice della mostra American Slavery presso lo Smithsonian National Museum of African American History and Culture, hanno partecipato a una conversazione sul film moderata dalla commentatrice politica e culturale Angela Rye.

Emancipation - Oltre la libertà - trama e cast

Emancipation - Oltre la libertà racconta la storia incredibile di Peter (Will Smith), un uomo nato schiavo che fugge dalla schiavitù affidandosi al suo ingegno, alla sua fede incrollabile e all'amore profondo per la sua famiglia per tentare in tutti i modi di eludere i cacciatori a sangue freddo e sopravvivere alle spietate paludi della Louisiana alla ricerca della libertà. Il film si ispira alle foto della schiena di "Whipped Peter” (Peter il fustigato) scattate durante una visita medica dell'esercito dell'Unione e pubblicate nel 1863 su Harper's Weekly; in particolare, una delle immagini, nota come "La schiena flagellata” (The Scourged Back), che mostra la schiena nuda di Peter completamente ricoperta da cicatrici, frutto di tutte le frustate ricevute dai suoi schiavisti, contribuì alla crescente opposizione pubblica alla schiavitù. Nel cast del film ci sono anche Ben Foster, Charmaine Bingwa, Gilbert Owuor, Mustafa Shakir, Steven Ogg, Grant Harvey, Ronnie Gene Bivens, Jayson Warner Smith, Jabbar Lewis, Michael Luwoye, Aaron Moten e Imani Pullum.