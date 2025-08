Ella McCay: il trailer della nuova commedia di James L. Brooks con Emma McCay, Jamie Lee Curtis e Woody Harrelson

News Cinema

Il co-creatore dei Simpson e 3 volte premio Oscar James L. Brooks torna sl cinema con Ella McCay, una commedia con un cast di star, che include Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson e Albert Brooks. Ecco il trailer.

A sorpresa, ben 15 anni dopo il suo ultimo film per il cinema, il leggendario regista James L. Brooks, 3 volte premio Oscar , nonché produttore e co-creatore dei Simpson e di celebri show come Taxi e il Mary Tyler Moore Show, a 85 anni è tornato dietro alla macchina da presa per dirigere una nuova commedia, che esce in America a dicembre. Si intitola Ella McCay e può contare su un cast eccezionale, come è consuetudine dei suoi film da regista. Protagonista di questa storia di una giovane donna in carriera coi suoi problemi famigliari è la quasi omonima del personaggio protagonista Emma Mckay, attrice in Barbie e Sex Education, affiancata da Jamie Lee Curtis nel ruolo della zia e Woody Harrelson in quello del padre. Ci sono poi Jack Lowden, Kumail Nanjiani, Ayo Edebiri, Rebecca Hall, Julie Kavner, Becky Ann Baker, Joey Brooks e Albert Brooks. Un bel po' di premi Oscar e di candidati, insomma. E questo è il trailer originale di Ella McCay.

Ella McKay: un ritorno a sorpresa

Parlavamo di sorpresa, riguardo Ella McCay, perché perfino IMDB dà ancora il nuovo film di James L. Brooks in post-produzione. Invece, a quanto pare, la lavorazione è stata più veloce del previsto, dato che il film è pronto per l'uscita prenatalzia. La trama in poche parole vede la protagonista, idealista e impegnata in politica, che deve districarsi tra rapporti famigliari intricati (un padre assente e, come abbiamo visto nel trailer, decisamente fuori luogo), adorata dalla sua anziana "dipendente" che racconta la storia e supportata dalla zia. Il film è una commedia sui rapporti famigliari, che Brooks ha affrontato più volte nel corso della sua brillante carriera.