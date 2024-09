Ella Bleu Travolta dedica una commovente ballata alla madre scomparsa Kelly Preston

News Cinema

Si intitola Little Bird la ballata che la figlia di John Travolta e Kelly Preston, Ella Blue, dedica alla madre scomparsa. Il toccante video con le immagini felici di famiglia.

Ella Bleu Travolta è la secondogenita di John Travolta e Kelly Preston, l'attrice scomparsa prematuramente nel 2020 a soli 57 anni per un tumore al seno. La vita dei Travolta, in apparenza felice, è stata funestata anche da un altro grande dolore, la morte del primogenito Jett, a soli 16 anni. Oggi Ella Bleu ha 24 anni e ha inciso una ballata, intitolata LIttle Bird, in cui canta una ninna nanna dedicata alla madre. Le parole sono commoventi, soprattutto perché accompagnate dal video che vedete qua sotto, in cui la ragazza ha messo insieme un collage di momenti belli della sua vita famigliare, dove la vediamo piccolissima e poi ragazza, coccolata dalla madre e dal padre, coi fratelli (il minore, Benjamin, ha oggi 14 anni), in filmati che ripercorrono la storia d'amore dei suoi famosi genitori e la vita felice di una giovane donna rimasta troppo presto senza mamma.

Le parole di Little Bird

Non piangere, uccellino. Rimani per un po' prima che io voli? Chiudi gli occhi, perché non sorridi? Canta una ninna nanna. Andrà tutto bene. Cosa dico? Cos'è reale? Quando tutti mi dicono come devo sentirmi. Qual è la mia voce? Come parlo? Quando ogni parola è stata presa, scelta per me. Come faccio a sapere? Come cresco? Devo solo prenderla giorno per giorno, ma ho proprio bisogno di sentirti dire: uccellino, non piangere, ascolta la mia ninna nanna, andrà tutto bene. Uccellino, come sei cresciuto. Ma a volte pensi ancora di essere da solo. Qualsiasi voce tu scelga, ricorda che è un dono che ti ho dato. Come saprò che non te ne andrai? Posso andare avanti giorno per giorno, per cui adesso dirò soltanto la la la. So che siamo sempre state noi due, canto questa ninna nanna per te.

Little Bird farà parte di un album di Ella Bleu prodotto da John Travolta. Su Instagram, l'autrice lo ha presentato con queste parole: "Little Bird parla di un periodo bellissimo della mia vita. Ho passato gli ultimi due anni pensando a come volevo che fosse questa canzone, e poi l'ho scritta in una notte. Questa canzone è sulla celebrazione della vita".