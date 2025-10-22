Elizabeth Olsen si interroga sul ritorno di Scarlet Witch: "Coglierei al volo l’occasione di interpretarla di nuovo"

News Cinema

Scarlet Witch è riapparsa nel MCU, seppur sotto forma animata e in una realtà parallela paralizzata dagli zombie. Ma cosa ne sarà del personaggio di Elizabeth Olsen, interpretato fedelmente per tanti anni nel Marvel Cinematic Universe? Una domanda affrontata di recente proprio dall’attrice, che aveva persino dimenticato del contributo offerto a Marvel Zombies.

Wanda Maximoff è stata introdotta in Avengers: Age of Ultron nel 2015, ma da allora ha conquistato rapidamente il pubblico diventando uno dei personaggi Marvel più amati. Di fatto, nel 2021, è stata protagonista di WandaVision, la prima di tre Serie TV che ha rivelato il grande potenziale di Wanda. Afflitta dalla perdita di Visione, Wanda crea una realtà parallela attraverso la sua magia dove Visione è ancora vivo e la loro vita prosegue tranquilla e spensierata, hanno persino dei bambini e tutto quello che è accaduto in passato sembra essere soltanto un lontano ricordo. La magia di Wanda, però, ha attirato l’attenzione del mondo esterno e anche di una potente strega, Agatha Harkness, a sua volta meritevole di uno spin-off Agatha All Along. La fiaba di Wanda non ha un lieto fine: si trasforma nella potente Scarlet Witch, acquisendo il suo pieno potenziale, ma perde tutto il resto. Visione e i suoi bambini scompaiono e Scarlet Witch è di nuovo da sola. E proprio questa trama oscura l’ha spinta poi verso Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dove diventa il nemico principale da fermare.

Nel sequel di Doctor Strange, Wanda muore sacrificandosi per il bene altrui, ma questa potrebbe non essere la fine per lei, considerato il potenziale del Multiverso. Anche Elizabeth Olsen ha affrontato il possibile ritorno del suo personaggio ai microfoni di InStyle: “È ridicolo. È ridicolo. Siamo adulti che si comportano come bambini al parco giochi. Voliamo. Sparamo cose dalle nostre mani. Ed è un personaggio che mi ha chiamato a sé tantissime volte negli ultimi dieci anni. È bello metterla da parte, però poi mi manca e voglio tornare da lei. Coglierei al volo l’occasione di interpretarla di nuovo”.

Una sua versione alternativa è apparsa in Marvel Zombies, dove Scarlet Witch gioca un ruolo cruciale poiché trasforma tutti in zombie pericolosi. A tale proposito, Elizabeth Olsen confessa di aver completamente rimosso la sua partecipazione alla serie tv di Disney+: “L’ho registrata tanto tempo fa, mi dispiace. È così assurdo che… mi sento malissimo perché non… non posso dire altro”. In ogni caso tante sono le teorie che riguardano il possibile ritorno di Wanda nel Multiverso per la Fase 6, soprattutto in vista di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. In più è in arrivo anche la terza serie tv legata a WandaVision, intitolata VisionQuest con protagonista Visione Bianca.