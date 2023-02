Elijah Wood contro la catena di cinema AMC per la decisione di differenziare il costo del biglietto in base al posto

News Cinema

Elijah Wood si unisce al coro di proteste contro l'iniqua iniziativa della catena di sale cinematografiche americane AMC di far pagare di più i posti migliori e di meno i peggiori. L’arma scelta dall’attore sono i social media.

Elijah Wood si aggiunge a quanti hanno protestato e stanno protestando per l'impopolare decisione della catena di sale cinematografiche AMC di modulare il costo del biglietto in base al posto che si andrà a occupare. L'attore ha espresso la sua disapprovazione sui social media e lo ha fatto perché secondo lui una simile iniziativa va a svantaggio di coloro che non dispongono di grandi mezzi finanziari e si devono accontentare di uno stipendio basso.

Prima di Elijah Wood hanno fortemente criticato la AMC numerosi giornalisti e critici. Uno di questi (tale John Rocha) ha scritto che si tratta della solita "merda classista" e che un conto è aumentare il costo del biglietto per gli IMAX o per tutte quelle sale che permettono una visione diversa, un conto è comportarsi come se si dovesse dire alla gente povera di sedersi nella zona povera e ai ricchi nella zona più bella.

La beffa della catena di cinema AMC

Ma cosa ha combinato esattamente la catena di sale AMC?

A partire dal prossimo venerdì, in alcuni cinema della catena AMC di New York, Chicago e Kansas City - e con il presupposto che entro la fine dell'anno le restanti sale AMC si adegueranno a questa policy - verranno venduti tre tipi di biglietto: gli Standard Sightline, i Value Sightline e i Preferred Sightline, laddove per sightline si intende visione. I primi sono per i classici posti davanti e dietro alla metà della platea e hanno il costo di un normale biglietto. I secondi permettono di accedere alla prima fila della platea o a un posto speciale per sedia a rotelle e costano meno dei primi. I terzi sono per le file centrali della platea e sono i più costosi. Inoltre, chi è in possesso di uno speciale abbonamento (AMC Stubs A-List) potrà accedere ai posti migliori senza costi aggiuntivi.

Il post al vetriolo di Elijah Wood

Elijah Wood ha espresso la sua opinione per il costo differenziato dei biglietti senza indorare la pillola. Ecco cosa ha scritto su Twitter il Frodo della trilogia del Signore degli anelli:

La sala cinematografica è ed è sempre stata uno spazio democratico sacro per tutti e questa nuova iniziativa di AMC Theatres va a penalizzare le persone che guadagnano di meno e a premiare quelle che guadagnano di più.

L'attore ha ragione da vendere, tanto più che, lo scorso anno, la catena AMC ha fatto pagare a chi andava a vedere The Batman nel weekend di apertura 1 o 2 dollari extra. Che vergogna!