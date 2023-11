Elf Me, un'avventura classica fra risate e atmosfera magica: il film di Natale con Lillo è su Prime Video

News Cinema

In esclusiva su Prime Video arriva il film delle feste per tutta la famiglia. Elf Me, ci conduce fino all'iperattiva stanza dei bottoni di Babbo Natale in persona impegnato con gli elfi a smistare i regali. La nostra video intervista con Lillo, Anna Foglietta, Caterina Guzzanti e Claudio Santamaria.

La slitta è ancora in garage, ma l'atmosfera è già quella giusta, nella stanza dei bottoni di Babbo Natale. I protagonisti sono i suoi fedeli collaboratori, gli elfi, che smistano i regali per tutti i bambini del mondo, facendo bene attenzione a premiare chi si è ben comportato. Chi l'ha detto che il cinema italiano non può avventurarsi nei territori del fantastico, in produzioni per tutta la famiglia con l'uso di credibili effetti digitali, per ricreare quelle condivisioni per tutta la famiglia ancora vive nella memoria di tutti noi grazie a tanti film americani, ormai classici delle feste?



Elf Me è in arrivo su Prime Video dal 24 novembre, per tutta la platea dei famosi 240 paesi e territori, con la regia di YouNuts!, due che con quel tipo di cinema sono cresciuti. Protagonista, nei panni dell'anticonvenzionale elfo costruttore Trip, non poteva esserci che il nerdissimo (per sua ammissione) Lillo (Petrolo). È al fedele servizio di sua morbidezza Babbo Natale, anche se crea giocattoli sempre molto eccentrici, con un'anima magica, senz'altro, ma anche spesso fuori controllo. In quest'avventura il pasticcio conseguente sarà particolarmente pasticcioso, dando il via a un intreccio con tanto di un imprenditore senza scrupoli, un perfido cattivo interpretato da un inedito Claudio Santamaria. Il primo cattivo ciociaro, visto l'accento che utilizza, e come a lui stesso piace ricordare. Non manca un ragazzino perseguitato dai bulli della scuola con una madre giocattolaia (Anna Foglietta) i cui affari non vanno per niente bene.

L’incontro con Trip cambia le loro vite e grazie a lui il business di giocattoli ha finalmente una svolta positiva. Ma proprio quando le cose sembrano andare per il verso giusto arriva proprio Santamaria a metter loro i bastoni tra le ruote.



Elf Me: Il Trailer Ufficiale del Film con Lillo - HD



Guarda subito Elf Me su Prime Video

Una produzione Lucky Red, Amazon Studios e Goon Films, con il coinvolgimento come produttore di un asso del nostro cinema di genere come Gabriele Mainetti, Elf Me mette in scena una classica avventura delle feste, con tanto di messaggi edificanti e condivisibili, guarniti da una parte formale accurata e capace di non sfigurare con prodotti di questo tipo proveniente da oltreoceano.

Ma di Elf Me abbiamo parlato direttamente con gli Elfi protagonisti, Lillo in primis, ma anche Anna Foglietta, Caterina Guzzanti e il cattivo Claudio Santamaria. Vi presentiamo la nostra video intervista.