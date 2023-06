Elemental, una spettacolare clip in italiano del film Pixar

News Cinema

In questa scena di Elemental, Ember e Wade mostrano una all'altro le proprie capacità legate a fuoco e acqua... ipnotizzandoci un po'...

Elemental, al cinema dal 21 giugno, è la nuova fatica animata targata Pixar: possiamo mostrarvene una clip in italiano, dove i due protagonisti Ember e Wade dimostrano l'una all'altro le proprie capacità specifiche, legate rispettivamente al fuoco e all'acqua. C'è qualcosa tra questi due, ma potranno mai amarsi, essendo fisicamente così incompatibili? Per dirla con eufemismo...



Elemental: Clip Ufficiale Italiana del Film Pixar - HD

Elemental, la storia del film Pixar