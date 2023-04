Elemental e l'animazione Pixar chiuderà il Festival di Cannes 2023

News Cinema

Una delle presenze ormai consolidate della storia recente del Festival di Cannes si conferma con Elementai nuovo film d'animazione della Pixar che chiuderà l'edizione 2023 della manifestazione.

Ormai si chiama "last screening", ultima proiezione, ma per decenni si è parlato di film di chiusura. In ogni caso, il 27esimo film d'animazione della Pixar, Elemental di Peter Sohn, sarà presentato al Festival di Cannes la sera della cerimonia di premiazione, il 27 maggio prossimo. Torna un sodalizio molto solido del nuovo secolo, quello fra i geniacci dell'animazione, purtroppo ultimamente un po' in crisi creativa, e il festival sulla costa azzurra. Si tratterà di una prima mondiale fuori concorso, per un film che uscirà nelle sale americane il 16 giugno, in Francia il 21, da noi ancora non è dato saperlo. Si tratta del quarto film della Pixar Animation Studios a essere presentato in selezione ufficiale, dopo i meravigliosi Up e Inside Out e, più recentemente, Soul.

La storia si svolge a Elemental City, dove fuoco, acqua, terra e aria vivono in perfetta armonia. Proprio la città in cui vivono Ember, una giovane donna senza paura e molto arguta dalla forte personalità, e Wade, un ragazzo sentimentale, pacifico a cui piace divertirsi. La loro amicizia mette alla prova le certezze di Ember sul mondo in cui vive.

Il chief creative officer di Pixar, Pete Docter, ha definito speciale il ritorno a Cannes per lo studio. "Mentre usciamo tutti dalle nostre bolle pandemiche e ci ritroviamo nelle story room, fra le animazioni e infinite sessioni di brainstorming, è una gioia e un onore per Pixar tornare sulla Croisette. Diretto dallo straordinario narratore Peter Sohn, Elemental è divertente, pieno di cuore e davvero sorprendente. È stato creato per far vivere al pubblico un'esperienza davanti al grande schermo e amo che la sua prima mondiale sarà a Cannes".