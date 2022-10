El Muerto: arriva il primo protagonista latino-americano della Marvel nel film con Bad Bunny diretto da Jonás Cuarón

News Cinema

Jonás Cuarón dirigerà Bad Bunny in El Muerto, il primo film di supereroi della Marvel dedicato a un personaggio latino-americano.

Arriverà al cinema il primo protagonista latino-americano in un film Marvel/Sony latino-americano: Jonás Cuarón (figlio di Arturo) dirigerà il rapper Bad Bunny nel ruolo protagonista in El Muerto. Bad Bunny, che si chiama in realtà Benito Antonio Martinez Ocasio, è portoricano ed stato scelto dopo la sua prova nel recente Bullet Train. Il personaggio di El Muerto è un lottatore, creato da Peter David e Roger Cruz, e ha fatto la sua comparsa sulle pagine di "Friendly Neighborhood Spider-Man" numero 6, nel maggio 2006.

El Muerto: dal ring del wrestling all'alleanza con Spider-Man

Il personaggio di El Muerto nel fumetto è un wrestler, o luchador, i cui poteri si trasmettono con la maschera. Inizialmente affronta Spider-Man sul ring ed è sul punto di smascherarlo, ma si allea con lui per sconfiggere El Dorado, il suo nemico da cui il tessiragnatele lo ha salvato. Tra le molti doti del cantante e produttore Bad Bunny, a quanto pare, c'è anche quella della lotta, visto che ha combattuto proprio nella WWE. La sceneggiatura del film sarà scritta da Gareth Dunnet Alcocer e l'uscita di El Muerto è fissata per il 12 gennaio 2024.