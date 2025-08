Eenie Meanie: il trailer dell'action thriller con una scatenata Samara Weaving

News Cinema

L'attrice australiana Samara Weaving resta fedele al cinema di genere ed è protagonista dell'adrenalinico film Hulu, Eenie Meanie. Nel cast c'è anche Andy Garcia. Ecco il trailer.

Alzi la mano chi non ama Samara Weaving, arrivata come una bomba al cinema con Finché morte non ci separi e da allora presenza costante e gradita in molti film di genere. Come questo original Hulu. Eenie Meanie, che la vede in veste di un'imprendibile driver ed eroina d'azione costretta da una banda di cattivoni capitanata da Andy Garcia a rapinare un Casinò per evitare che il suo compagno faccia una bruttisissina fine. Di Eenie Meanie (titolo che prende il nome da una "conta" infantile, Eenie Meenie Miny Moe, con l'inserzione di mean che significa cattivo) siamo in grado di mostrarvi un trailer divertente e adrenalinico.

Eenie Meanie: la trama e il cast

Come vi abbiamo in parte anticipato, Eenie Meenie è la storia di una donna, ex autista da adolescente di una banda di rapinatori, costretta a tornare ad un passato che pensava di aver accantonato per sempre, quando un suo ex datore di lavoro le offre la possibilità di salvare la vita del suo ex ragazzo (sì, ci sono un sacco di ex in questa storia), cronicamente inaffidabile. Il film, che andrà direttamente in America in streaming su Hulu, è scritto e diretto da Shawn Simmons e oltre a Samara Weaving e Andy Garcia ha nel cast Karl Glusman, Jermaine Fowler, Marshawn Lynch, Randall Park e Steve Zahn. Non sappiamo se Eenie Meanie arriverà mai su qualche piattaforma anche da noi, ma rivedremo sicuramente Samara Weaving nel sequel di Finché morte non ci separi e nel remake di Takashi Miike, Over Your Dead Body.