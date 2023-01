Eddie Redmayne fece un provino con DiCaprio diretto da De Niro: "Fu un'esperienza extra-corporea"

News Cinema

Il primo ingaggio nel cinema di Eddie Redmayne fu un ruolo secondario in The Good Shepherd, diretto da Robert De Niro. L'attore racconta che all'improvviso si trovò, con molta soggezione, a fare il provino insieme a Leonardo DiCaprio.

Sono due i film in cui Robert De Niro ha lavorato curandone la regia. Il primo è il dramma criminale Bronx del 1993, il secondo è il thriller spionistico The Good Shepherd - L'ombra del potere del 2006 che uscì al cinema in Italia il 20 aprile 2007. Il film ottenne una nomination ai premi Oscar per nella categoria della "migliore scenografia" ed è considerato ad oggi come un sottovalutato thriller storico ambientato all'epoca della guerra fredda.

Nell'estate del 2004 il film era in preparazione. Si cercavano location per le riprese, il lavoro sui costumi e sulle scenografie era in corso e con relativa calma si stavano cercando gli attori giusti per i tanti ruoli disponibili. In quel momento Leonardo DiCaprio era interessato a interpretare il ruolo del protagonista Edward Wilson, un giovane studente dell'Università di Yale che entra in un'organizzazione con il compito di addestrare i più importanti uomini dell'intelligence statunitense.

Il giovane divo non aveva certo bisogno di fare un'audizione, men che meno di fronte al regista Robert De Niro con cui aveva già recitato in La stanza di Marvin (1993) e Voglia di ricominciare (1996). Ci fu poi un ritardo nell'inizio delle riprese e per un conflitto di impegni già presi con Martin Scorsese e il suo film The Departed, Leonardo DiCaprio lasciò il progetto e fu sostituito da Matt Damon (peraltro anche lui in The Departed, ma con un calendario di impegni diverso). Ed è a questo punto che possiamo parlare di Eddie Redmayne.

Eddie Redmayne e il provino per The Good Shepherd

Siamo dunque nel 2004 quando Eddie Redmayne è uno sconosciuto attore inglese di 22 anni. Recita principalmente a teatro, con alcune piccole apparizioni in serie televisive britanniche, ed è ambizioso come gli altri del gruppetto di suoi amici che riusciranno quasi tutti a trovare la propria strada, chi prima chi dopo, come Charlie Cox, Jamie Dornan, Robert Pattinson e Tom Sturridge. Grazie alla casting director Amanda Mackey che lesse una recensione della pièce teatrale The Goat in scena a Londra, nella quale il giovane aveva una parte, Redmayne fu convocato per incontrare De Niro che era in Inghilterra per scegliere gli attori che avrebbero ricoperto i ruoli dei personaggi britannici di The Good Shepherd. Questo è il racconto che Eddie Redmayne ha fatto al magazine The Hollywood Reporter:

Una casting director mi convocò avvisandomi che non c'era un ruolo per me, ma che voleva conoscermi. Era una donna fantastica, morta recentemente e si chiamava Amanda Mackey. Ho un grande senso di riconoscenza nei suoi confronti. Non lo dimenticherò mai, ero in Oxford Street quando mi chiamò per incontrarmi il giorno seguente.Era una sessione di casting come non ne avevo mai viste, con tanti attori venuti per incontrare De Niro e tutti per parti differenti, ma sembrava che ogni straordinario attore britannico di due diverse generazioni fosse lì. Di una generazione un po' più matura della mia e poi della generazione di Michal Gambon. Era incredibile vedere tutti questi attori insieme in attesa di parlare con De Niro.



Entrai nella stanza e De Niro mi guardò, poi fece un gesto con la mano nei suoi capelli. "Non è che potresti..." disse, ma io non capivo e Amanda "Credo che voglia che tu sistemi i capelli". De Niro mi disse di tornare nel pomeriggio. Poi fuori, Amanda mi fece "vai, trova una spazzola e torna più tardi con i capelli pettinati con la riga da un lato. Scesi in Oxford Street, comprai un pettine, tornai nel pomeriggio e mi sedetti in sala d'attesa. A questo punto mi venne data una pagina con la scena che avrei dovuto imparare. La porta si aprì perché qualcuno stava uscendo e dentro vidi De Niro e un'altra persona. Chiesi all'assistente chi fosse e lei rispose "Dentro ci sono De Niro, Amanda e Leo". "Leonardo DiCaprio?" dico io.



All'epoca Leonardo DiCaprio era un come una divinità. Alla fine la sua parte la fece Matt Damon. Comunque, due minuti dopo stavo recitando la scena con Leonardo DiCaprio nel ruolo di mio padre. Il mio personaggio doveva avere un crollo emotivo e io mi trovavo a piangere nelle braccia di DiCaprio con De Niro che mi dava indicazioni. È stata una totale esperienza extra-corporea. Dall'alto guarda la scena e mi dicevo "ma come cazzo è possibile?". Quello fu l'inizio. Poi mi trovai nei sei mesi successivi a fare avanti e indietro con New York.