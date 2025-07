News Cinema

Ed e Lorraine Warren tornano per l'ultima volta: Ecco il trailer ufficiale in italiano di The Conjuring - Il Rito Finale

L'ultimo capitolo della saga di successo The Conjuring arriverà sui nostri schermi il 4 settembre prossimo, e vedrà Vera Farmiga e Patrick Wilson per l'ultima volta nei panni degli investigatori del paranormale Lorraine e Ed Warren. Ecco il trailer ufficiale in italiano di The Conjuring - Il Rito Finale.