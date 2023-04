Ecco Migration, nuovo film d'animazione targato Illumination: guarda il teaser di annuncio

News Cinema

Lo Studio di animazione di serie fortunatissime come quelle di Cattivissimo me, dei Minions e di Sing annuncia l'uscita, prevista per il Natale 2023, di un nuovo film. Si intitola Migration, e queste sono le prime immagini.

Fondata da Chris Meledandri nel 2007, la Illumination Entertainment la casa di produzione statunitense di film d'animazione in CGI di grandissimo successo. Targate Illumination sono serie come quelle di Cattivissimo me, Minions, Sing, Pets e perfino il nuovissimo Super Mario Bros. - Il film che ha debuttato oggi nei cinema.

È stato appena annunciato, con il teaser che vi mostriamo qui di seguito, il nuovo film Illumination che arriverà al cinema a Natale 2023: si intitola Migration, e racconta di una famiglia di anatre che cerca di convicere il padre, con grandi tendenze a essere eccessivamente protettivo, a intraprendere il viaggio per una vacanza di quelle che si ricordano per una vita. Non sono noti, al momento, altri dettagli sulla trama.

Migration è diretto da Benjamin Renner, il regista di Ernest and Celestine.

Ecco il teaser di annuncio di Migration: