Ecco i grandi film di Sam Peckinpah in streaming

Il leggendario autore di western (ma non solo) nasceva il 21 febbraio 1925. Cinque titoli in streaming per ripercorrere una filmografia portentosa.

Il 21 febbraio 1925 nasceva a Fresno, California, un autore inimitabile quale è stato Sam Peckinpah. Col suo stile viscerale di regia e nel montaggio questo cineasta ha rivoluzionato l'estetica del cinema americano partendo dal più classico e allora ritenuto “intoccabile” dei generi, ovvero il western. I cinque film in streaming scelti per rendergli il nostro doveroso omaggio sono lungometraggi di grande impatto cinematografico, anche se a essere sinceri alcuni di non sono i titoli che avremmo scelto se fossero stati tutti disponibili in streaming in Italia: La ballata di Cable Hogue (1970), Cane di paglia (1971), Getaway (1972) e Voglio la testa di Garcia (1974) sono infatti tra le opere più radicali e riuscite di Sam Peckinpah. Ma in fondo poco importa: speriamo che con i cult-movie elencati qui sotto si possa spingervi a rivisitare la filmografia di un autore selvaggio e appassionato, unico nel suo genere. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming diretti da Sam Peckinpah

Sfida nell’alta Sierra

Il mucchio selvaggio

Pat Garrett e Billy Kid

Killer Elite

La croce di ferro

Sfida nell’alta Sierra (1962)

Già dall’esordio nel lungometraggio si capisce che Peckinpah tratta il western in maniera diversa: il suo approccio lavora sul realismo così come sul mito, fondendo i due elementi in un connubio cinematografico personale e avanti coi tempi. Sfida nell’alta Sierra è più graffiante, spigoloso dei western classici, ottimamente interpretato da Randolph Scott e Joel McCrea. Un film che anticipa sotto molti punti di vista la rivoluzione che l’autore sta per mettere in atto…Disponibile su CHILI.

Il mucchio selvaggio (1969)

Il western che ha cambiato il genere, il cinema americano e internazionale, la concezione di cosa debba essere lo “spettacolo” della violenza. Un capolavoro senza passato o futuro, un unicorno della Settima Arte che spinge i limiti oltre l’immaginabile. William Holden, Ernest Borgnine, Warren Oates e Ben Johnson sono i quattro antieroi che si battono contro un mondo che cambia, tra sudore e sangue come non se ne era mai visto in precedenza. Il pubblico e la critica applaudono Il mucchio selvaggio, Peckinpah conquista la nomination all’oscar per la miglior sceneggiatura originale. Il miglior western mai fatto? Magari insieme a Gli spietati…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, TIMVision, Amazon Prime Video.

Pat Garrett e Billy Kid (1973)

Cambio repentino di tono, stile e fluidità della narrazione per un altro capolavoro, stavolta malinconico ma ugualmente nichilista. Pat Garrett e Billy Kid rivisita il mito del fuorilegge con uno sguardo non preconcetto, scavando nella leggenda con occhio indagatore. Knocking On Heaven’s Door di Bob Dylan - anche attore nel film - scrive la storia della musica, James Coburn e Kris Kristofferson sono due protagonisti eccellenti. Altro film epocale, bellissimo e struggente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video.

Killer Elite (1975)

Un thriller-action acido, pessimista che vede riunirsi James Caan e Robert Duvall in ruoli quasi totalmente opposti a quelli che avevano interpretato ne Il padrino. Killer Elite lavora su una sceneggiatura che è poco più di un canovaccio per costruire sequenze d’azione spettacolari e asfissianti, per un film difficile da decifrare, pervaso da un senso dell’ineluttabile come nelle migliori opere di Peckinpah. A suo modo un vero gioiello di cinema di genere. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La croce di ferro (1977)

Uno dei film di guerra più antieroici della storia del cinema, un pungo allo stomaco concettuale e morale interpretato da un grandioso James Coburn. La croce di ferro ci riconsegna un Peckinpah che non ne vuole assolutamente sapere di stare alle regole del genere, che sgomita e scalcia per ottenere la libertà in grado di produrre un film velenoso, corrosivo, senza speranza. Grandi momenti di cinema per un lungometraggio al limite, forse fuori tempo ma incredibilmente affascinante. Per stomaci forti e menti aperte. Disponibile su CHILI.