Ecco i danni all'abito di Marilyn Monroe indossato da Kim Kardashian: social in rivolta

Dopo che Kim Kardashian ha indossato al Met Gala il preziosissimo abito creato per Marilyn Monroe, quello che si temeva è accaduto: i danni sono visibili nelle foto pubblicate da utenti su Instagram, che hanno scatenato la rabbia generale.

Ricordate le polemiche suscitate dalla scelta di Kim Kardashian di indossare l'abito creato e cucito apposta addosso alla divina Marilyn Monroe, che lo mise un'unica volta, per cantare Happy Birthday al "suo" presidente, John Fitzgerald Kennedy, pochi mesi prima di morire? Oggi torniamo a parlarne perché sull'account Instagram Marilyn Monroe Collection sono state pubblicate numerose foto, e anche un video, che mostrano l'abito, tornato in esposizione al Ripley's Believe It or Not Museum, chiaramente danneggiato. E questo nonostante la dirigenza del museo avesse promesso la massima cura nell'assicurarsi che il prestito per poche ore alla signora Kardashian non provocasse alcun danno al vestito, tanto che un loro rappresentante sarebbe rimasto con lei in ogni momento. Sta di fatto che l'abito è stato provato una volta, poi, dopo la dieta lampo che le ha consentito di entrarci (ma senza poter chiudere la... lampo, appunto), indossato con sopra una stola a coprire la parte rimasta aperta.

I danni all'abito di Marilyn, un pezzo unico e un'opera d'arte nel campo della moda e del costume

Ora, la pubblicazione delle foto del "prima" e del "dopo", dell'abito tornato in esposizione così com'era, mostrano evidenti segni di cuciture tirate, strass mancanti e fili in libertà. Perché è ovvio che un vestito come questo, creato su misura, prezioso e delicato, se indossato da qualcun altro con un fisico diverso anche per poco, dopo non esserlo stato per decenni, sia soggetto a usura, strappi e rischi, sia quando lo si indossa che quando lo si toglie e quando ci si cammina e si salgono le scale. Insomma, a chi non farebbe piacere indossare un abito originale di Maria Antonietta? Ma a chi potrebbe venire in mente di chiederlo a un museo e di provare a indossarlo? Oltre tutto, sicuramente non lo darebbero a un comune mortale. Il fatto è che oggi, come hanno sottolineato molte risposte indignate, ai vip e alla loro smania di apparire si concede tutto. Sotto trovate alcune immagini, ma sull'account instagram in questione sono presenti anche video girati nel 2016 e altre foto più dettagliate che dimostrano come l'abito, fino ad allora perfettamente conservato, sia stato forse irreparabilmente danneggiato.