Eagle Pictures festeggia un anno record e presenta a Sorrento i titoli in arrivo

Eagle Pictures a Sorrento per le Giornate di Cinema ha presentato le novità per il 2025 con uno sguardo al festeggiamento per il secondo posto fra i distributori ottenuto nel corso della stagione. Di questo e altro abbiamo parlato con Roberto Proia, direttore area cinema e produzione.