È stata la mano di Dio, video intervista con la sorpresa Filippo Scotti, Luisa Ranieri e Teresa Saponangelo

Un cast assolutamente convincente, con l'eccellente sorpresosi di Filippo Scotti nel ruolo di Fabietto, il protagonista di È stata la mano di Dio, in fondo Paolo Sorrentino stesso da ragazzo. Vi presentiamo una video intervista a lui e alle due ottime protagoniste femminili, Luisa Ranieri e Teresa Saponangelo.

Un cast davvero splendido, quello del tanto giustamente elogiato film autobiografico di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio. Naturalmente c'è Toni Servillo, per la prima volta non protagonista in un film del regista napoletano, ma ci sono anche la grande sorpresa Filippo Scotti, premio Mastroianni a Venezia, nei panni dell'alter ego di Sorrentino, oltre al fratello Marlon Joubert e due attrici qui in particolare stato di grazia: Luisa Ranieri e Teresa Saponangelo.

​È stata la mano di Dio rappresenterà il nostro paese ai prossimi Oscar, dopo aver ottenuto il Gran premio della giuria, sarà in molte sale dal 24 novembre, prima di arrivare sulla poattaforma di Netflix dal 15 dicembre. Ambientato negli anni Ottanta, racconta del diciassettenne napoletano Fabietto Schisa, la cui vita è sconvolta dall'arrivo nella sua squadra del cuore di Maradonna e da un incidente ai gentiori che gli cambia la vita.

Ecco le nostre video interviste a Filippo Scotti, insieme al fratello nel film, Marlon Joubert, e le due eccellenti protagonisti femminili, Teresa Saponangelo e Luisa Ranieri.

È stata la mano di Dio: La nostra Intervista a Filippo Scotti e Marlon Joubert - HD