E' morto Ray Liotta, l'attore aveva solo 67 anni

News Cinema

Interprete di innumerevoli film, ma ricordato soprattutto per la sua interpretazione di Henry Hill in Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, l'attore sarebbe morto nel sonno la notta scorsa nella Repubblica Dominicana dove stava girando un film.

E' morto Ray Liotta. L'attore sarebbe deceduto nel sonno la notte scorsa nella Repubblica Dominicana dove stava girando un film. A soli 67 anni se ne va un attore di grande talento che abbiamo ammirato in innumerevoli film ma che tutti ricordano soprattutto per la sua interpretazione di Henry Hill in Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese.

La sua ultima apparizione sul grande schermo risale a pochi mesi fa in I molti santi del New Jersey, prequel della celebre serie televisiva I Soprano.

Ed è proprio nel New Jersey, precisamente a Newark che era nato il 18 dicembre del 1954.

Ray Liotta aveva iniziato la sua carriera d'attore in tv alla fine degli anni 70, apparendo in alcuni episodi della popolare soap opera Destini. Il primo ruolo di rilievo al cinema arriva nel 1986 con Qualcosa di travolgente di Jonathan Demme, accanto a Jeff Daniels e Melanie Griffith. Da allora sono quasi un centinaio i film e le serie tv a cui ha preso parte in ruoli più o meno importanti.

Qui trovate una biografia e filmografia più dettagliata di Ray Liotta