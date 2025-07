È morto Michael Madsen, star dei film di Quentin Tarantino: l'attore aveva 67 anni

News Cinema

Trovato morto nella sua casa di Malibù Michael Madsen, attore caro a Quentin Tarantino, che lo ha voluto in Le Iene e Kill Bill Vol.1: l'attore aveva 67 anni.

Michael Madsen, che ha recitato in numerosi film di Quentin Tarantino, è stato trovato morto nella sua casa di Malibù, questa mattina, 3 luglio. L'attore aveva soltanto 67 anni. I suo manager, Susan Ferris e Ron Smith, come riporta Variety, hanno rivelato che la causa del decesso è stata un arresto cardiaco.

Michael Madsen era nato il 25 settembre 1957 a Chicago, in Illinois. Appassionato di recitazione fin da ragazzo, muove i primi passi nel mondo del teatro con la Steppenwolf Theatre Company. L'esordio al cinema arriva nel 1982, quando Edward McDougall lo vuole come protagonista del suo film indipendente Against All Hope. Dopo alcune produzioni minori, prende parte a Thelma & Louise, nel ruolo del fidanzato del personaggio di Susan Sarandon.

Il successo arriva con Quentin Tarantino, che gli propone il ruolo di Mister Blonde ne Le Iene. La collaborazione con Tarantino continuerà anche negli anni successivi, con Kill Bill Vol.1, Kill Bill Vol.2 e The Hateful Eight. Successivamente è il mafioso Sonny Black in Donnie Brasco, ma anche il papà del giovane Jesse di Free Willie - Un amico da salvare. Altri ruoli sono quello di un funzionario della NSA in 007 - La morte può attendere diretto da Lee Tamahori. Nei primi anni 2000 è Bob in Sin City, ma prende parte anche a Scary Movie 4, nel quale interpreta la parodia di Tim Robbins ne La guerra dei mondi. Ottiene la parte di protagonista in Boarding Gate di Olivier Assayas. Prende anche parte a diverse serie tv come 24 e CSI: Miami e non disdegna produzioni indipendenti. Tra i suoi ultimi film 2047 - Sights of Death e il biopic su Franco Califano Non escludo il ritorno.

L'attore si è spento, a causa di un arresto cardiaco, all'età di 67 anni, nella sua casa di Malibù, in California. I suoi manager, Ron Smith e Susan Ferris, hanno dichiarato al The Post: "Negli ultimi due anni Michael Madsen ha lavorato intensamente nel cinema indipendente, partecipando a progetti come "Resurrection Road", "Concessions" e "Cookbook for Southern Housewives". Era entusiasta di questo nuovo capitolo della sua carriera". L'attore si è sempre dedicato alla poesia e alla scrittura e si stava anche preparando a pubblicare un nuovo libro autobiografico, dal titolo Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems.