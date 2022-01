È morto Mariano Laurenti, regista re della commedia sexy

News Cinema

Mariano Laurenti, prolifico regista del nostro cinema popolare, è morto a 92 anni a Gubbio, dove risiedeva. È stato uno dei campioni della commedia sexy all'italiana.

È morto ieri 6 gennaio a Gubbio, dove risiedeva, il regista Mariano Laurenti, il cui nome resterà per sempre legato a uno di filoni di maggior successo commerciale del nostro cinema popolare, quello della cosiddetta commedia sexy degli anni Settanta, di cui è stato uno dei principali cultori, oltre ad aver portato al cinema in una serie di film il cantante napoletano Nino D'Angelo.

La carriera di Mariano Laurenti

Nato a Roma nel 1929, Mariano Laurenti inizia la sua carriera nel cinema negli anni Cinquanta, come aiuto regista di Mauro Bolognini, Dino Risi, Camillo Mastrocinque, Mario Mattoli e - soprattutto - Steno. Lavora sul set di molte commedie di Totò e con Tognazzi/Vianello, prima di debuttare nella regia con Il vostro super agente Flit, parodia dei film di spionaggio, nel 1966, con Raimondo Vianello e Raffaella Carrà. Seguono film entrati nella storia del costume popolare italiano come Satiricosissimo con la coppia Franchi/Ingrassia, che dirigerà di nuovo in I due maghi del pallone, i musicarelli Zingara e I ragazzi di Bandiera Gialla. In Mazzabubù... quante corna stanno quaggiù? oltre a Franco e Ciccio dirige per la prima volta Lino Banfi, che diventerà una presenza fissa del filone che dagli anni Settanta Mariano Laurenti coltiverà con tenacia. Il cinema italiano osa di più e inizia l'era delle commedie scollacciate, con celebri bellezzi nude (Edwige Fenech è la regina del genere ma anche Gloria Guida e Annamaria Rizzoli) e allupati personaggi di non altrettanta avvenenza tra cui Lino Banfi, l'indimenticabile Renzo Montagnani (un grande talento costretto a fare di tutto per drammatici motivi familiari), e Alvaro Vitali.

Qualche titolo esemplificativo dei film in questione: La bella Antonia, prima monaca e poi dimonia, Quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda, Il vizio di famiglia, La segretaria privata di mio padre, La compagna di banco, L'insegnante va in collegio, La liceale nella classe dei ripetenti, La liceale seduce i professori, e così via, fino all'ultimo, del 1981, L'onorevole con l'amante sotto il letto. Nel 1093 Laurenti porta al cinema Nino D'Angelo, allora neomelodico con caschetto biondo, con Un jeans e una maglietta, e lo dirige ancora in La discoteca, Uno scugnizzo a New York, Popcorn e Patatine, Fotoromanzo. Prova poi a rilanciare Alvaro Vitali in uno dei suoi ruoli più famosi in Pierino torna a scuola. Mariano Laurenti chiude la sua carriera con due film entrambi del 1999, Vacanze sulla neve e Pazzo d'amore.