È morto Lalo Schifrin, il tema di Mission Impossible fu composto da lui

News Cinema

Si è spento a 93 anni Lalo Schifrin, celebre compositore per cinema e tv, autore dell'immortale e adrenalinico tema musicale della serie Mission: Impossible, ereditato al cinema dai film con Tom Cruise. Ma si occupò anche di altre opere celebri.

Si è spento a 93 anni il compositore Lalo Schifrin, noto a tutto il mondo per il suo famosissimo tema musicale di Mission: Impossible, uno dei pezzi più iconici e trascinanti della tv e del cinema d'azione. Aveva ottenuto un Oscar alla carriera nel 2019, un premio andato nella storia solo ad altri due compositori, Ennio Morricone e Quincy Jones. Aveva al suo attivo un centinaio di colonne sonore e ha composto fino a una decina d'anni fa. Aveva iniziato la sua lunghissima carriera a metà degli anni Cinquanta ed era stato nominato all'Oscar sei volte.





Addio a Lalo Schifrin, tra Mission Impossible e Rush Hour, passando per l'ispettore Callaghan

Lalo Schifrin aveva scritto il celeberrimo tema musicale di Mission: Impossible nel 1966, anno della prima messa in onda del telefilm: quel pezzo così riconoscibile era stato poi ereditato dalla saga cinematografica con Tom Cruise, a partire da una nuova versione aggiornata da Larry Mullin Jr e Adam Clayton degli U2 per il primo film della saga nel 1996. Schifrin però è stato molto di più. Nato a Buenos Aires nel 1932, figlio del secondo violino dell'orchestra del Teatro Colón, cominciò a studiare piano a sei anni, poi a venti abbandonò definitivamente gli studi di legge e sociologia in patria, per iscriversi al conservatorio di Parigi, sempre con il cuore il jazz che l'aveva stregato. Dalla metà degli anni Cinquanta collaborò come musicista o compositore con nomi del calibro di Ástor Piazzolla e Dizzy Gillespie, ma fu in uno dei suoi ritorni in Argentina che cofirmò le musiche del suo primo film, Venga a bailar el rock (1957). Da quel momento non si fermò più: ricordiamo tra gli impegni più prestigiosi Nick Mano Fredda (1967), L'uomo che fuggì dal futuro (1971, esordio di George Lucas), Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! (1971, ma coprì tutta la saga fino al 1988), Amityville Horror (1979), i tre Rush Hour. La sua prima serie tv fu The Man From U.N.C.L.E., ma passò pure per il tema di Starsky & Hutch. Il suo ultimo album da solista è del 2001 ("Schifrin/Schuller/Shapiro: Piano Trios"), e nella sua carriera ha composto musica da camera e per orchestra. Ha ricevuto sei nominination all'Oscar, quattro ai Primetime Emmy, incluso per Mission: Impossible, naturalmente, che comunque gli fruttò due Grammy.