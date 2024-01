È morta Glynis Johns, la signora Banks di Mary Poppins aveva 100 anni

News Cinema

Glynis Johns, l'attrice britannica, famosa per il suo ruolo della signora Banks nel film Mary Poppins del 1964 si è spenta all'età di 100 anni. A dare l'annuncio, il suo manager Mitch Clem.

Glynis Johns, che tutti ricordiamo come la grintosa e femminista signora Banks nel film Mary Poppins (1964), è morta per cause naturali in una casa di cura in Florida. La longeva attrice aveva 100 anni e la triste notizia è stata diffusa dal suo manager, Mitch Clem. La star inglese, nel corso della sua lunga e brillante carriera, è stata premiata nel 1973 con un Tony Award per il musical A Little Night Music e candidata all'Oscar per il film The Sundowners (1960) di Fred Zinnemann.

"Oggi è una giornata cupa per Hollywood - si legge nella nota di Clem - Non solo piangiamo la scomparsa della nostra cara Glynis, ma piangiamo la fine dell’età d’oro di Hollywood". E ancora:

Ho il cuore pesante per la morte della mia amata Glynis. Si è fatta strada nella vita con intelligenza, arguzia e amore influenzando con il suo lavoro milioni di persone nel mondo. Glynis era entrata nella mia vita all'inizio della mia carriera e mi ha insegnato moltissimo su come "navigare" nel mondo dello spettacolo.

Glynis Johns è morta, vita e carriera della star di Mary Poppins

Nata il 5 ottobre 1923 in Sud Africa da genitori gallesi, non si distinse solo sul grande schermo, ma anche a Broadway, dove esordì giovanissima. Al cinema debuttò nel 1938 con La cavalcata delle follie. Il ruolo di Kay Trevor in Estasi d'amore (1958) di Lewis Allen le regalò una straordinaria popolarità, culminata con la già citata nomination al Premio Oscar nel 1960. In The Sundowners, l'attrice ha recitato al fianco di Robert Mitchum e Deborah Kerr.

Nel 1964 è la volta di Mary Poppins e dell'indimenticabile Winifred Banks. Chi non la ricorda cantare Sister Suffragette nel suo abito blu con guanti bianchi e in testa il cappellino con la scritta "Votate per le donne"? Il film di Robert Stevenson riscosse un successo straordinario e portò a casa ben cinque Premi Oscar (su 13 nomination). Tra questi, la statuetta di Miglior Attrice Protagonista per Julie Andrews.

Dividendosi fra teatro e cinema, Johns non ha trascurato il piccolo schermo. In televisione, recitò nella sitcom Glynis (1963) e interpretò la cattivissima Lady Penelope Peasoup nella serie Batman degli anni Sessanta. Nel 1999, l'attrice si ritirò dal mondo dello spettacolo dopo aver interpretato il suo ultimo film: Superstar, con Molly Shannon e Will Ferrell.