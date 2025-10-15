È finlandese il nuovo Gesù di Mel Gibson: nel cast de La Resurrezione di Cristo anche Scamarcio e Smutniak

News Cinema

Riprese ufficialmente iniziate per il sequel de La Passione di Cristo che uscirà al cinema a Pasqua 2027 in due parti.

Con mesi di preparazione alle spalle, un inseguirsi di notizie più o meno fondate e apparizioni di Mel Gibson sui profili social di gente comune che lo incrociava nelle località per i sopralluoghi, possiamo affermare che la fase di riprese La resurrezione di Cristo sia effettivamente iniziata la settimana scorsa negli studios di Cinecittà a Roma.

Soltanto alcuni giorni fa eravamo venuti a sapere che Jim Caviezel e Monica Bellucci non avrebbero ripreso i rispettivi ruoli del film del 2004 La passione di Cristo. Giunge ora la conferma ufficiale di chi interpreterà Gesù: si tratta del 36enne attore finlandese Jaakko Ohtonen (la foto in alto è il suo primo piano) che potreste aver visto nelle serie The Last Kingdom e Vikings: Valhalla.

La Resurrezione di Cristo: Scamarcio, Smutniak e Pasino nel film

La parte di Maria Maddalena andrà invece alla cubana Mariela Garriga, trasferitasi 15 anni fa a Milano, che recita regolarmente in produzioni italiane e internazionali. L'attrice ha recitato recentemente da protagonista in Muori di lei, dividendo la scena con Riccardo Scamarcio. Anche quest'ultimo è stato scritturato da Mel Gibson per andare a ricoprire il ruolo di Ponzio Pilato. Completano il cast dei ruoli principali Pier Luigi Pasino, che darà il volto al personaggio di Pietro, e Kasia Smutniak che sarà Maria. Infine scopriamo che Rupert Everett avrà un piccolo ma significativo ruolo. Stando a quanto riporta Variety, una fonte vicina alla produzione avrebbe rivelato che ripartire da zero con un nuovo cast di interpreti, nasce dalla necessità di rappresentare realisticamente il periodo dei tre giorni successivi alla crocifissione di Cristo, evitando costosi interventi digitali di ringiovanimento per gli attori del primo film (Jim Caviezel aveva 34 all'epoca delle riprese del primo film, oggi ne ha 57).

Come accadde per La passione di Cristo, anche il nuovo capitolo sarà recitato in aramaico, ebraico e latino, per garantire un’esperienza il più possibile autentica e immersiva. Questo sequel, la cui sceneggiatura è firmata da Mel Gibson insieme a Randall Wallace, promette di regalare agli spettatori "un viaggio psichedelico", per usare le parole dello stesso regista. La resurrezione di Cristo uscirà al cinema in due parti. La Parte 1 sarà in sala il 26 marzo 2027 (Venerdì Santo), mentre la Parte 2 arriverà il 6 maggio (Ascensione).