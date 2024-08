È colpa tua?, Noah e Nick sono in crisi nel primo trailer: quando esce il sequel di È Colpa Mia?

News Cinema

Prime Video ha svelato la data di uscita ufficiale di È Colpa Tua? e rilasciato un primo coinvolgente trailer del sequel di È Colpa Mia?. Che ne sarà dell'amore tra Noah e Nick? Tutti sembrano determinati a mettere loro i bastoni tra le ruote.

Il ribelle Nick (Gabriel Guevara) e la bella Noah (Nicole Wallace) stanno per emozionare e commuovere ancora una volta milioni di fans. Il sequel di È Colpa Mia?, intitolato È Colpa Tua?, ha finalmente una data di uscita ufficiale e non è tutto. Prime Video ha rilasciato anche il primo teaser trailer.

L'adattamento del secondo volume di Culpables, serie best-seller del New York Times firmata da Mercedes Ron, arriverà in piattaforma in esclusiva mondiale il 27 dicembre 2024. È colpa mia? ha riscosso un successo senza precedenti lo scorso anno, aggiudicandosi il primato di film Original non in lingua inglese che ha avuto più successo nella storia di Prime Video. Non solo: si è classificato tra i 10 titoli più visti in oltre 190 Paesi, tra cui Stati Uniti, Australia e India.

Qual è la trama di È Colpa Tua? L’amore tra Noah e Nick, nonostante i tentativi di separarli da parte delle rispettive famiglie, resiste ed è più forte e travolgente che mai. Purtroppo, tra di loro si metteranno il lavoro del ragazzo e l’inizio dell’università per Noah. Le loro vite si intrecceranno con quelle di nuove conoscenze e le loro quotidianità cambieranno radicalmente. Non solo: il ritorno inatteso di un'ex fidanzata in cerca di vendetta e le intenzioni fumose della madre di Nick scuoteranno le fondamenta non solo del loro rapporto, ma della stessa famiglia Leister. Quando così tante persone sono pronte a tutto pur di distruggere una relazione, può davvero andare a finire bene?

A seguire, il primo teaser trailer ufficiale di È Colpa Tua?:

Il sequel sarà disponibile in oltre 240 paesi e territori nel mondo e, come si accennava, vedrà nuovamente protagonisti Nicole Wallace e Gabriel Guevara. Dietro la macchina da presa tornerà Domingo González, che fa il bis anche come sceneggiatore, insieme a Sofía Cuenca. È Colpa Tua? è una produzione Pokeepsie Films (Banijay Iberia) (Veneciafrenia, 30 Coins – Trenta denari, The Bar), con Álex de la Iglesia e Carolina Bang nel ruolo di produttori.

Nel cast, rivedremo anche Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona e Eva Ruiz. Ci sarà spazio per alcune interessanti new entry, tra cui Goya Toledo nel ruolo di Anabel, Gabriela Andrada, che interpreta Sofía, Álex Béjar di Élite, nei panni di Briar, Javier Morgade (Michael), e Felipe Londoño (Luca).

È previsto anche un terzo film, È colpa nostra?, la cui produzione è stata avviata nel corso dell’estate 2023 e portata rapidamente a termine lo scorso febbraio.

Ecco i teaser poster del sequel di È Colpa Mia?: