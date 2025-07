Dust Bunny: Mads Mikkelsen e Sigourney Weaver come Alice nel Paese delle Meraviglie nella prima foto del film di Bryan Fuller

News Cinema

Mads Mikkelsen e Bryan Fuller tornano a lavorare insieme dopo Hannibal per Dust Bunny, esordio nella regia del secondo. Del film, che è un horror, è arrivata la prima foto dal set.

La prima volta che vi abbiamo parlato di un film intitolato Dust Bunny eravamo nel 2002, e infatti ci sono voluti 3 anni per avviare la produzione del debutto nella regia di Bryan Fuller, sceneggiatore e produttore americano al quale dobbiamo le serie Pushing Daisies, Star Trek Discovery e Hannibal. Il protagonista di quest'ultima era il grande Mads Mikkelsen, che è anche l'interprete principale di Dust Bunny. Lo vediamo nella prima foto di scena del film che è appena stata diffusa. Dust Bunny arriverà nelle sale americane il 12 dicembre e nel cast ci sono anche Sigourney Weaver, David Dastmalchian e Sophie Sloan.

Dust Bunny: la trama

Dust Bunny appartiene al genere horror e racconta la storia di una bambina di 8 anni di nome Aurora che chiede al vicino di casa, interpretato da Mads Mikkelsen, di uccidere il mostro che sta sotto il suo letto e che pensa abbia ucciso la sua famiglia. Il vicino, guarda caso, è un esperto sicario che ha quasi la certezza che il papà e la mamma della bimba siano stati le vittime accidentali di un gruppo di persone che lo cercavano per ucciderlo. Tenere al sicuro la sua giovanissima vicina diventa per il sicario una priorità e, insieme alla bambina, l'uomo si imbarca in una missione che ha come scopo l'eliminazione dei mostri di entrambi, che poi sono gli stessi.

Dust Bunny: la prima foto ufficiale dal set

La foto dal set di Dust Bunny, che vedete in cima all'articolo, è molto interessante e dà perfettamente l'idea dello stile del film, che potremmo anche chiamare una favola nera. Come osserva Variety, sembra di stare dentro ad Alice nel Paese delle Meraviglie, visto che Mads Mikkelsen, Sigourney Weaver e la piccola Sophie Sloan sono seduti intorno a un tavolino probabilmente per un tè. Ci sono infatti una teiera, dei sandwich e altre leccornie. I costumi dei personaggi sono vivaci e variopinti e Mikkelsen e la Waver sembrano molto attenti a ciò che la bambina sta dicendo o ha detto. A dare un altro tocco di colore alla foto sono i fiori sullo sfondo.