Duse, The Greatest: intervista a Sonia Bergamasco, che con energia amorosa racconta Eleonora Duse, donna e artista libera

Sonia Bergamasco esordisce nella regia con Duse, The Greatest, documentario su Eleonora Duse nelle sale italiane dal 3 febbraio. Ecco la nostra intervista all'attrice e il trailer del film in anteprima esclusiva.

Dal 3 febbraio, grazie a Sonia Bergamasco regista, potremo tuffarci nel mondo di Eleonora Duse, sublime attrice teatrale vissuta a cavallo del ventesimo secolo che per alcuni è soltanto il nome di una strada o di una piazza, oppure una delle donne amate da Gabriele D'Annunzio. Mossa dal suo amore per il teatro, la Bergamasco ha diretto un documentario nel quale ha voluto evocare la Duse, oltre a raccontarla attraverso un archivio creativo nel quale le fotografie di Eleonora si fondono con immagini d'epoca sia fisse che in movimento. Nel mezzo ci sono i luoghi della Duse, le sue lettere, il suo unico film Cenere e le interviste a chi l'ha studiata, amata, interpretata, "introiettata". Duse, the Greatest è una specie di tessuto, una pasta di pane, come la chiama Sonia stessa, da cui far nascere qualcosa. Distribuito da Luce Cinecittà, il doc è un viaggio del cuore: quello di un’attrice che, in nome di una fascinazione quasi sacra, si è lanciata nella mirabile impresa di lavorare su una figura assente. Non tutti ci sarebbero riusciti, ma l'amore è stato un potente alleato, come ci ha spiegato la Bergamasco durante un'intervista zoom a cui ha partecipato, anche se soltanto per un attimo, un cane randagio di nome Nicola che l'attrice ha "conosciuto" e adottato in Marocco.

"Quello che ho cercato di fare in questo lavoro" - dice Sonia Bergamasco - "è stato attivare tutte le mie energie amorose, perché con la Duse ho un legame che non posso spiegare altrimenti che con un fortissimo richiamo. C'è qualcosa, in Eleonora Duse, che evidentemente mi risuonava molto da vicino, perché attraverso questa immensa artista ho sentito muovere cose che riguardano il rapporto che ho con il mio mestiere, e quindi ho provato gratitudine e amore, e li ho provati per una donna che non ho mai conosciuto, che non ho mai incontrato, che ho visto in un'immagine e che poi ho cercato in tutti i modi di avvicinare con quello che avevo a disposizione, però sempre in una fantasia amorosa.

Quando è nato il tuo interesse per Eleonora Duse?

Salendo le scale che conducono agli spogliatoi della mia scuola di teatro, il Teatro Studio di Milano, vedevo ogni mattina un ritratto di Eleonora Duse, e dopo un po’ ho iniziato a chiedermi: "Ma chi è?". Non la conoscevo e quindi l'ho cercata, l'ho veramente cercata, e mi sono accorta che c'è moltissimo su di lei, però pochissimo per il nostro immaginario contemporaneo, nel senso che esiste un film muto - Cenere - in cui, quindi, non possiamo sentire la sua voce e vediamo una donna che sembra già molto anziana anche se aveva 58 anni. La Duse ha fatto solo quel film e poi ha detto: "No, il cinema lo amo, lo vorrei fare, però meglio di no". Eleonora Duse ha avvicinato il cinema e lo ha fatto pensando di poter lavorare come a teatro, e cioè da autrice, solo che il cinema era già in età adulta, e quindi esisteva la figura del regista e c'era una complessità con cui bisognava fare i conti.

Quando hai girato il documentario, lo hai fatto pensando anche di far conoscere Eleonora Duse alle giovani generazioni?

Se io dico "Eleonora Duse", tanti rispondono: "E chi è?", anche se ci sono quasi in ogni città vie, viuzze, piazze a suo nome. Ci sono moltissime persone, soprattutto giovani, che non sanno nulla di lei e che non agganciano il suo nome a niente. Poi ci sono quelli, e sono più numerosi di quanto si possa immaginare, che la amano profondamente: attrici, attori, registi e artisti che sono legati alla storia antica che racconto nel mio film, e quindi ho scoperto l'esistenza di una rete che non ha a che vedere solo con il teatro in Italia ma che potremmo definire una rete d'arte che lei stessa ha creato e che ancora esiste, come dimostra il fatto che l'Actors Studio ha avuto in lei una sua icona. Più in generale, se si pensa a Eleonora Duse, subito la si collega a Gabriele D'Annunzio. Per carità, il loro è stato un legame molto importante, e per entrambi ha significato soprattutto il desiderio di fare un teatro nuovo - un teatro di poesia - e di creare testi nuovi. Questo era il grande sogno di entrambi, che sfortunatamente non si è avverato. Volevo anche sganciare la Duse da questo sodalizio e farla vivere autonomamente.

Che donna era Eleonora Duse? Cosa puoi dirmi ad esempio dei suoi amori?

La Duse era una donna libera, che ha sempre rivendicato la necessità di non raccontare la propria vita privata. Al mondo ha detto: "Guardate il mio lavoro, che mi definisce profondamente. Non voglio essere data in pasto a nessuno". Eleonora Duse si è proposta insomma anche come antidiva. Avendo percorso la sua storia, credo che la sua vita sia stata molto dolorosa e faticosa, soprattutto agli inizi. Sua madre era un'attrice e suo padre un attore. Facevano parte di una compagnia che girava per l'Italia senza ottenere grande successo. Per questa ragione Eleonora è stata buttata in scena prestissimo, il che significa che ha saputo da subito quanto fosse impegnativo questo mestiere e quanto, per farlo, doveva contare soltanto su sé stessa. Sua madre è morta presto, mentre suo padre era un debole e non l'ha protetta. Ciò ha portato ad amori sbagliati, a un aborto dolorosissimo e a un matrimonio che le hanno organizzato perché volevano "sistemarla". Era giovanissima e l'unione non ha funzionato, però aveva avuto una figlia che ha tirato su da sola, mandandola nei migliori collegi d'Europa e continuando a fare il suo lavoro. Naturalmente la Duse ha avuto i suoi amori e probabilmente ha sperato di incontrare qualcuno con cui condividere l'arte, ma non lo ha trovato. Naturalmente questa è la mia idea e posso solo fare ipotesi. Di certo era una donna nevrotica, complicata, si alzava prestissimo, mangiava poco, non riusciva mai a stare ferma e non ha mai avuto veramente una casa. Eleonora era una persona non soltanto di grandi passioni e di tragedia, ma anche capace di divertirsi molto.

Possiamo considerare secondo te Eleonora Duse un simbolo femminista? La sua è una storia di empowerment femminile?

Certamente. Pensa che lei diventa capocomica a 28 anni. Essere capocomico significava all'epoca in un regime teatrale assolutamente indipendente da qualsiasi sovvenzione, e quindi avevi tutto sulle tue spalle: gli attori, le scelte dei testi, dei luoghi, la pubblicità. Ogni scelta della Duse era una scelta di cui godevano o soffrivano tutti. Fin da giovanissima Eleonora ha voluto fare il suo teatro. È stata anche vicina al femminismo, sempre a suo modo però, perché non voleva sentirsi ingoiata da nessuna etichetta.

Che rapporto aveva Eleonora Duse con il suo lavoro? È curioso che si sia allontanata dal teatro per 12 anni…

Aveva una forma di odio e amore per il teatro, un teatro che la divorava, così si è allontanata, ma non si è chiusa in casa a fare la calza: ha fatto mille altre cose, ad esempio interessarsi al cinema. Tra l'altro i più grandi registi del mondo hanno cominciato a chiamarla, ma lei ha rifiutato ed è tornata sul palcoscenico. È tornata perché aveva bisogno di riprendere a lavorare, perché nel lavoro c'era anche la sua rigenerazione, la sua vita, la sua essenza d'artista: non a caso è morta lavorando.

Anche per te il teatro è un bisogno e soprattutto il primo amore?

Più che di primo amore parlerei di prima necessità. Mi rendo sempre più conto negli anni di quanto abbia desiderio di continuare a fare teatro bene, anche perché il teatro lo devi fare solo bene, altrimenti non ha senso, perché il teatro lo fai tutti i giorni, tutte le sere, e devi proprio crederci con tutto il corpo, altrimenti diventa una spina nel cuore. Il teatro mi rigenera. Ho appena finito una lunga tournée della Locandiera, con la regia di Antonio Latella, e avevo lavorato con lui anche per Chi ha paura di Virginia Woolf?. A breve farò un'Elettra di Sofocle: non ho mai recitato nel Teatro Greco Siracusa e Roberto Andò mi ha convinta.

Siccome vieni dal teatro, proprio come Eleonora Duse, ti chiedo: com’è stato il tuo passaggio al cinema?

Innanzitutto ci tengo a dire che amo moltissimo il cinema. Sento che mi è necessario, però ho bisogno anche del teatro. A proposito degli inizi ti racconto una cosa buffa. Il mio primo provino in assoluto è stato con Silvio Soldini, che era venuto a vedermi a teatro e mi ha chiesto di fare un incontro-provino per quello che poi è stato il mio debutto al cinema: un cortometraggio intitolato D'estate in cui non dovevo neanche parlare. Silvio mi ha chiesto di fare una serie di azioni in uno spazio, e io ho fatto delle cose da teatro-danza, non so cosa ho combinato. Quando ho finito, Silvio mi ha detto: "Guarda Sonia, adesso rifallo, però fai solo quello che ti ho detto, basta che fai le cose”. A quel punto ho simpaticamente capito che bastava stare lì in quel momento con semplicità. Non avendo mai avvicinato la macchina cinema, mi sentivo in difficoltà. Penso che sarebbe diverso per i ragazzi di oggi, che sono molto più vicini al mezzo perché sono nati dentro al digitale, e quindi nell'immagine.

Il documentario è accompagnato dalla tua voce fuori campo. Doveva essere così fin dal principio?

L'ho pensato da molto presto, perché ho capito che era una voce guida, la voce di questa intervistatrice/investigatrice che avrebbe tenuto il filo del racconto.

E che mi dici della voce di Eleonora Duse? Com'era?

La voce di Eleonora Duse non possiamo sentirla, ma è stato detto di tutto e di più: che era alta, bassa, grave, asmatica. Lei aveva fin da giovane un problema importante ai polmoni, e quindi certamente ci sarà stato un affanno, però era un'attrice che sapeva usare la voce magnificamente. Charlie Chaplin ci racconta che la sua voce si sentiva perfettamente e Lee Strasberg narra che galleggiava nella sala. Io ho sempre pensato che fosse la voce del corpo che incarna i personaggi, quindi non è una sola ma sono tante.

Di Duse, The Greatest siamo felici di mostrarvi, in anteprima esclusiva, il trailer, nel quale possiamo farci un'idea del documentario, della partecipazione dell’artista che l'ha concepito e della sua unicità.