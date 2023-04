Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri: svelato l'incredibile cameo di una star del MCU

News Cinema

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri contiene un piccolo cameo di una delle star più amate di Hollywood - conosciuta anche per il suo ruolo nell'Universo Marvel. Scopriamo dunque di chi si tratta.

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri è attualmente nelle sale di tutto il mondo. Il film ha attirato sin da subito l'attenzione (anche) di coloro che non sono fan del celebre gioco di ruolo per l'incredibile cast coinvolto, che vanta la partecipazione di Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, Regé-Jean Page, Justice Smith e Sophia Lillis. Nel film, però, è presente un'altra star di Hollywood - e dell'Universo Marvel - la quale ha preso parte al progetto con un piccolo cameo. Scopriamo dunque di chi si tratta.

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri: i dettagli di un cameo inaspettato

Come riportato da Comicbook.com Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri nasconde un piccolo cameo a sorpresa, ovvero quello di Bradley Cooper. L'attore appare infatti nei panni dell'ex marito di Holga (Michelle Rodriguez), Marlamin, un halfling - ovvero una sorta di hobbit - che vive nella città di Longsaddle. Cooper, dunque, è riuscito a "mimetizzarsi" perfettamente nel vasto mondo di Dungeons & Dragons, divenendo irriconoscibile anche per gli spettatori più attenti. L'attore, del resto, non è nuovo a questo genere di "travestimenti", dal momento che presta corpo e voce - con l'ausilio della CGI - al procione Rocket, membro del team dei Guardiani della Galassia - la cui ultima avventura è attesa al cinema per il 3 maggio. Il cast era però del tutto ignaro del coinvolgimento di Bradley Cooper, dal momento che Michelle Rodriguez ha recitato inizialmente la scena con un attore diverso, per poi scoprire del cameo di Cooper solamente e fine riprese:

All'inizio c'era un altro attore in quella scena [Dexter Fletcher, conosciuto anche per la sua attività di regista]. Hanno poi aggiunto Cooper e me lo hanno comunicato. A quel punto ero senza parole.

Cooper ha deciso di prendere parte all'adattamento cinematografico del celebre gioco di ruolo quando ha saputo del coinvolgimento di John Francis Daley - regista del lungometraggio insieme a Jonathan M. Goldstein. I due hanno infatti lavorato insieme alla sit-com Kitchen Confidential e da allora sono rimasti in contatto. Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri ha dunque riservato una piccola sorpresa ai propri fan. Vedremo se la star deciderà di prendere parte, in ruoli più estesi, ai probabili sequel o spin-off. Nel frattempo, l'appuntamento è al cinema.