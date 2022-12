Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri: ecco un divertente video dietro le quinte dell'atteso fantasy

News Cinema

Tra i film più attesi della prossima stagione c'è sicuramente il fantasy Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, ispirato al celebre gioco di ruolo. Dopo le anteprime a Lucca Comics & Games arriva un video dietro le quinte del film, al cinema dal 30 marzo 2023.

Arriverà il 30 marzo al cinema distribuito da Eagle Pictures l'attesissimo fantasy Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, ispirato al celeberrimo gioco della Hasbro che nel 2024 compirà 50 incredibili anni e che ha fatto giocare appassionati di tutto il mondo, entrando nella storia del costume. Dopo un primo tentativo nel 2002 con Dungeons & Dragons - Che il gioco abbia inizio, che deluse i fan, ci riprovano Jonathan Goldstein e John Francis Dailey, con un cast ricco e variegato. A giudicare da quanto ci hanno mostrato a Lucca Comics & Games ci sarà davvero da divertirsi ed essere soddisfatti della loro visione di un universo di cui sono da sempre appassionati. Adesso è stato diffuso un divertente video dietro le quinte del film, o featurette come si dice in gergo, in cui possiamo scoprire di più sul mondo e sulle incredibili creature che ci hanno voluto raccontare, attraverso le voci stesse dei protagonisti.

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, la trama e il cast di una fantastica avventura

Al centro della storia raccontata in Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, ci sono un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri, che realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. Protagonisti del film sono Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head e Hugh Grant.