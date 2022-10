Dungeons & Dragons: Joe Manganiello alla co-regia di un documentario per i 50 anni del gioco

News Cinema

Appassionato giocatore di Dungeons & Dragons, ospite in questa veste a Lucca Comics & Games nel 2019, l'attore Joe Manganiello co-regista di un documentario per i 50 anni del gioco.

Il 2024 marca il cinquantesimo anniversario dall'uscita del gioco della Hasbro Dungeons & Dragons, un capostipite nei giochi fantasy di ruolo che ha appassionato milioni di giocatori in tutto il mondo, tra cui, nella fiction, i protagonisti di The Big Bang Theory e quelli di Stranger Things. Per festeggiare la ricorrenza, non solo uscirà il film Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, ma anche un documentario, che sarà co-diretto da Joe Manganiello, che a Lucca Comics & Games 2019 si è esibito proprio in veste di esperto giocatore.

Il documentario su Dungeons & Dragons

Joe Manganiello dirigerà insieme a Kyle Newman e produrrà col fratello Nick Manganiello, Anthony Savini e Cecily Tyler, un documentario per celebrare i 50 anni di un gioco ancora ultrapopolare come Dungeons & Dragons. Michael Lombardo, della casa di produzione eOne, ha dichiarato in proposito: "Ho avuto il piacere di lavorare in passato con Joe su True Blood e non riesco a immaginare una persona migliore e più appassionata per immergerci a capofitto nel mondo di Dungeons & Dragons, sia come giocatore che come fan". Il film, ha aggiunto, sarà un racconto ufficialmente autorizzato "sulle origini del gioco, sull'attuale situazione per gli appassionati fan di tutti i ceti sociali e sul suo impatto culturale mondiale". Manganiello ha aggiunto: "Non potrei essere più felice ed elettrizzato del tornare dietro la macchina da presa per un altro documentario (del 2014 è La Bare, ndr), stavolta col dream team di Jon, Kyle, e del mio fratello e socio Nick. Ho vissuto la crescita, la caduta e la rinascita di questo marchio storico che non ha solo significato molto per me ma è stato di ispirazione creativa per un'intera generazione di artisti, scrittori e menti creative e ha influenzato tantissimo la nostra cultura".

Nell'attesa di vederlo, il 2 marzo potremo assistere al cinema al film Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, di cui vi riproponiamo il trailer.