News Cinema

Dune - Parte 1 e Parte 2: maratona con i due film nei The Space Cinema

In occasione dell'arrivo nelle sale italiane della seconda parte di Dune di Denis Villeneuve, il 27 febbraio presso i The Space Cinema c'è un appuntamento per gli appassionati della saga tratta dal romanzo di Frank Herbert. In regalo un ticket celebrativo per coloro che acquisteranno i propri biglietti online