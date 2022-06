Duke Nukem diventa un film, dagli autori di Cobra Kai! Sarà la volta buona?

News Cinema

Duke Nukem, scorrettissimo e demenziale personaggio dei videogiochi, sarà il mattatore di un film dal vero concepito dagli autori della serie tv Cobra Kai! "Damn, I'm looking good!"

Duke Nukem avrà un film tutto per lui: non è la prima volta che uno dei personaggi più celebri dei videogiochi si era avvicinato a una trasposizione per il grande schermo, ma pare che ora il progetto possa effettivamente decollare, con una licenza che la Gearbox, attuale proprietaria del marchio, ha concesso alla Legendary Pictures. A occuparsi del film sarà la squadra dietro alla serie Netflix Cobra Kai.

Duke Nukem, dal videogioco al film

Come affronteranno Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, gli autori della serie Cobra Kai, il film tratto dalle gesta oscene, esagerate e demenziali di Duke Nukem? Il personaggio nacque nel 1991 come protagonista dell'omonimo action-platform targato Apogee, al quale seguì nel 1993 Duke Nukem II. La vera svolta di popolarità per quest'assurda parodia (politicamente assai scorretta) degli eroi del cinema action anni Ottanta, a tempo pieno impegnata a falcidiare alieni con la massima ignoranza, arrivò però nel 1996: in quell'anno ci fu il passaggio al 3D e al First Person Shooter (gioco d'azione in prima persona) con Duke Nukem 3D, un successo stratosferico che non mancò di scandalizzare per le discrete dosi di volgarità e violenza gratuite. Il seguito Duke Nukem Forever s'impantanò per oltre dieci anni, riuscendo a vedere la luce a sorpresa nel 2011, dopo che nel 2010 il marchio è passato di proprietà, finendo in mano appunto alla Gearbox.

Nel 2018 sembrava che la Paramount fosse interessata alla sua trasposizione cinematografica, coinvolgendo come protagonista John Cena, ma è bene non dare per scontata la partecipazione dell'ex-wrestler a questo che si prospetta come un progetto del tutto diverso, gestito da un'altra azienda. È assai probabile che in questo caso si andrà fino in fondo, perché la Gearbox ha già concesso i diritti per la trasposizione della sua celebre serie originale di videogiochi Borderlands, con il film di Eli Roth in arrivo entro la fine dell'anno.