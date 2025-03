Drop - Accetta o rifiuta, un nuovo trailer per il thriller-horror targato Blumhouse

News Cinema

Il nuovo film diretto da Christopher Landon, il regista di Auguri per la tua morte e Freaky, arriverà nei cinema italiani dal 17 aprile. Ecco il nuovo trailer di Drop - Accetta o rifiuta.

A produrre ci sono Jason Blum e Michael Bay. Gli sceneggiatori sono Jillian Jacobs e Chris Roach, autori di film Blumhouse come Obbligo o verità e Fantasy Island. La regia è firmata da Christopher Landon, il regista che si è fatto conoscere grazie a film dalla costruzione astuta e intrigante come a di Auguri per la tua morte e Freaky. Il film in questione è ovviamente Drop - Accetta o rifiuta, tesissimo thriller-horror che vedremo al cinema dal 17 aprile con Universal Pictures.

Drop, di cui di seguito potete vedere un nuovo trailer ufficiale, racconta la storia di Violet, una madre rimasta vedova da giovane che, dopo anni di singletudine, accetta di incontrare un altro uomo. Il primo appuntamento con Henry sembra perfetto: lui è gentile e attraente, tutto fila liscio, ma le cose si complicano - e non poteva essere altrimenti - a qualcuno inizia a inviare sul telefono della donna tramite AirDrop dei messaggi anonimi e inquietanti. Per farla breve: per evitare che qualcuno, in casa sua, uccida suo figlio e sua sorella, che le sta facendo da baby sitter, Violet dovrà seguire alla lettera le istruzioni che riceve senza dire niente a nessuno. E le istruzioni sono quelle di uccidere l'ignaro Henry.

Nei panni di Violet c'è la candidata agli Emmy Meghann Fahy, star rivelazione di The White Lotus e The Perfect Couple; Henry è invece il Brandon Sklenar di It Ends with Us. Il film vede anche la partecipazione di Violett Beane (Obbligo o verità) e del giovane esordiente Jacob Robinson, rispettivamente nei ruoli della sorella e del figlio di Violet; con Reed Diamond (L'arte di vincere), Gabrielle Ryan (Power Book IV: Force), Jeffery Self (Mack & Rita), Ed Weeks (The Mindy Project) e Travis Nelson (The Lake) come membri dello staff e clienti del ristorante.

