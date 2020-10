Drew Barrymore sostituisce Drew Barrymore nel trailer di The Stand-In

News Cinema

Drew Barrymore interpreta un'attrice in rehab e la sua sostituta nella commedia The Stand-In: ecco il divertente trailer.

Drew Barrymore è mattatrice assoluta della commedia The Stand-In, di cui vi presentiamo il trailer in lingua originale: nel film Drew interpreta Candy, un'amata star del cinema comico, che va però incontro a un periodo psicologicamente difficile, finendo come molte celebrità (e, colmo dell'autoironia, come la stessa Drew Barrymore da adolescente) in rehab. La sua carriera sembra arrivata al capolinea, ma c'è forse una via d'uscita per non farla dimenticare dal pubblico mentre auspicabilmente si riprende: farsi sostituire dalla sua "stand-in" (sempre Barrymore), una donna che sogna di avere una vera carriera d'attrice. Candy perderà però il controllo della sua alter-ego, molto motivata... Lo "stand-in" è, per chi non lo sapesse, una specie di controfigura, non attiva però in scene pericolose: fa le veci di una star mentre si preparano luci e inquadratura, oppure aiuta gli altri attori se hanno bisogno di provare la scena, in attesa del divo.

The Stand-In, in uscita limitata nelle sale americane a dicembre, in contemporanea con la pubblicazione in streaming, è diretto da Jamie Babbit e scritto da Sam Bain, la prima una veterana regista televisiva americana, il secondo attivo nel mondo delle sitcom inglesi. Nel cast c'è anche T. J. Miller.