Dreaming Walls: il trailer del documentario sull'iconico Chelsea Hotel di New York

Prodotto da Martin Scorsese, il documentario Dreaming Walls ci porta all'interno del leggendario Chelsea Hotel newyorkese, dove tante rockstar e personaggi famosi hanno soggiornato negli anni e dove ancora vivono delle persone. Ecco il trailer.

Presentato alla scorsa Berlinale, uscirà al cinema l'8 luglio in America il documentario, prodotto da Martin Scorsese, Dreaming Walls, dedicato al leggendario albergo newyorkese Chelsea Hotel e raccontato da una prospettiva molto particolare. Per l'occasione, è uscito il trailer che vi mostriamo, prima di parlarvi più diffusamente del film.

Il Chelsea Hotel nella storia e raccontato in Dreaming Walls

C'è un fascino indiscusso e indiscutibile sprigionato dai luoghi che hanno ospitato, nel corso del tempo, personaggi illustri o infami, fatti di sangue e amori, feste e degrado. Il Chelsea Hotel è uno di questi posti. Attualmente in fase di ristrutturazione, il Chelsea, costruito nel 1884, è stato abitato da personaggi come Patty Smith, Janis Joplin, Andy Warhol, Bob Dylan, Leonard Cohen, il poeta Dylan Thomas e moltissimi altri. A raccontarlo in Dreaming Walls, il documentario di Amélie van Elmbt e Maya Duverdier, non sono solo i suoi illustri residenti passati, ma soprattutto quello che sono rimasti a dispetto di tutto, e che una anziana artista, tra quelli che ancora ci vive, definisce "i fantasmi del Chelsea Hotel". Personaggi che nonostante i lavori per convertire l'albergo nell'ennesimo luogo di lusso dotato di tutti i comfort moderni, restano strenuamente attaccati alle sue pareti, residuo di un tempo che fu.