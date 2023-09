Dream Scenario: ecco il trailer della nuova folle commedia con Nicolas Cage!

News Cinema

Diretta dal norvegese Kristoffer Borgli, autore di Sick to Myself, arriva nei cinema americani la commedia con Nicolas Cage, Dream Scenario, acclamata al festival di Toronto. Ecco il trailer.

Nicolas Cage, quando si parla di commedie, è sempre una garanzia: più folli sono, più il suo talento risalta. L'attore è protagonista di Dream Scenario, un film targato dalla ormai celebre A24 e diretto dal norvegese Kristoffer Borgli, regista di Sick of Myself, che fa il suo debutto nel cinema in lingua inglese. Presentato al Festival di Toronto, il film è piaciuto moltissimo e sta facendo parlare di sé. Del resto come potrebbe non piacere la storia di un goffo signor nessuno che all'improvviso appare nei sogni di tutti? Ecco dunque il trailer ufficiale di Dream Scenario, di cui torneremo a parlare più sotto.

Dream Scenario, il cast e la trama

Tra i produttori di Dream Scenario c'è anche Ari Aster e il film uscirà nelle sale americane il 10 novembre. Nicolas Cage è Paul Matthews, un professore e padre di famiglia assai sfigato, la cui vita cambia drasticamente quando inizia ad apparire nei sogni di milioni di sconosciuti. Ma quando le sue apparizioni notturne diventano incubi, Paul deve sciogliere l'enigma di questa sua involontaria popolarità. Nel cast ci sono molti volti noti: Julianne Nicholson, Michael Cera, Tim Meadows, Dylan Gelula, Dylan Baker e Kate Berlant.