Dream Eater: il trailer di un nuovo e terrificante found footage presentato da Eli Roth

Eli Roth ha presentato il trailer del nuovo film che distribuirà con la sua The Horror Section, un found footage canadese intitolato Dream Eater che a parer suo fa tantissima paura.

Pochi giorni fa via avevamo presentato il finto trailer di Eli Roth, The Piano Killer, che precede al cinema l'uscita del primo film distribuito dalla sua The Horror Section, con cui il regista intende dare visibilità a film di genere audaci ed estremi, fuori dai rassicuranti canoni degli scary movies per teenager. Oggi Roth ci presenta il prossimo film targato The Horror Section, che uscirà in sala dopo Jimmy and Stiggs. Si intitola Dream Eater, è un found footage che si rifà ai classici del genere e secondo Roth fa davvero paura. Questo intanto è il trailer.

Dream Eater: Eli Roth ci presenta una storia da brivido

Se vi fanno paura film come The Blair Witch Project e Paranormal Activity (almeno il primo) questo Dream Eater promette di essere altrettanto spaventoso. Viene dal Canada, ha già vinto diversi premi per i film di genere, ed è scritto e diretto da un trio composto da Jay Drakulic, Mallory Drumm e Alex Lee Williams: questi ultimi due ne sono anche protagonisti. In America Dream Eater uscirà al cinema il 24 ottobre, giusto in tempo per la stagione di Halloween. La storia ha al centro Mallory, una regista di documentari, che va col fidanzato Alex in un'isolata baita montana, per documentarne i violenti disturbi del sonno. Man mano che la sua condizione peggiora, Mallory sospetta che sia in atto qualcosa di più sinistro. Mentre l'incubo si intensifica, così aumentano gli spaventi, fino all'ultimo fotogramma. Questa la dichiarazione di Eli Roth in merito a Dream Eater.

Ricordo con estrema chiarezza tutti film che mi hanno davvero terrorizzato. Mi ricordo che ero sulla 25th Street a New York quando il mio amico Kevin Foxe mi dette la VHS di un film che aveva prodotto e che era appena stato preso al Sundance, intitolato The Blair Witch Project.E quella notte dovetti dormire con le luci accese. Ricordo di aver visto uno screener di Paranormal Activity durante le riprese di Bastardi senza gloria nel mio appartamento di Berlino, e mi sono così spaventato che ho dovuto passarlo a Quentin per traumatizzare anche lui. E poi è arrivato Dream Eater, che ho guardato da solo, na casa mia, con le luci accese perché era davvero spaventoso. Era molto tempo che un film non mi terrorizzava davvero a un livello che avevo quasi dimenticato. Quello che questi filmmaker hanno fatto non è solo degno di nota a livello di film a basso budget fai da te: sono riusciti a trovare il santo graal dell'horror, ovvero fare un film che spaventa moltissimo. Ne sono stato così travolto che ho mandato il film a tutti i componenti di The Horror Section e siamo stati tutti d'accordo che fosse quello giusto. Credo che Dream Eater sarà il film più spaventoso dell'anno ed ha davvero il potenziale di essere il prossimo Paranormal Activity o Blair Witch Project.