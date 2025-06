News Cinema

Dean DeBlois dirigerà Dragon Trainer 2 in live-action e ha anticipato che questo secondo capitolo potrebbe risultare diverso dalla versione animata.

Il live-action di Dragon Trainer si sta rivelando una scommessa vinta per DreamWorks, qui alla sua prima prova con un remake con attori in carne e ossa di uno dei suoi maggiori successi al botteghino. Il merito è anche del regista e sceneggiatore Dean DeBlois, tornato al timone del live-action dopo aver diretto la trilogia animata. DeBlois ha, infatti, potuto esplorare maggiormente, nel live-action, tematiche e personaggi e, al contempo, ricreare alla perfezione il mondo di Berk. Caratteristiche che i fan hanno apprezzato, premiando il film con un incasso, nel weekend di apertura, di 197,8 milioni di dollari in tutto il mondo. Perciò, come potrebbero prendere la notizia secondo cui il live-action di Dragon Trainer 2 potrebbe discostarsi dalla versione animata?

Dragon Trainer 2, il regista anticipa che il live-action sarà diverso dalla versione animata

Dean DeBlois tornerà a dirigere anche il live-action di Dragon Trainer 2, dopo averne diretto e sceneggiato la versione animata nel 2014. Il film è stato annunciato al CinemaCon di Las Vegas, ad aprile 2025, e ha già una data di uscita fissata all'11 giugno 2027. Previsto anche il ritorno dei protagonisti del primo capitolo, Mason Thames, Niko Parker e Gerard Butler, nei ruoli di Hiccup, Astrid e Stoick l'Immenso, oltre alla speranza del regista di poter aggiungere Cate Blanchett al secondo capitolo, nel ruolo di Valka, madre di Hic e doppiato dall'attrice nella versione originale.

Dato l'enorme successo del live-action di Dragon Trainer, celebrato in virtù della sua fedeltà alla versione animata, i fan sperano che anche per il secondo capitolo Dean DeBlois possa seguire la medesima linea di azione.

Ma, in un'intervista a DiscussingFilm, il regista ha spiazzato tutti, dichiarando che per Dragon Trainer 2 potrebbe prendere una direzione diversa e correggere alcuni errori del secondo film. Al momento, ha voluto chiarire DeBlois, la sceneggiatura non è ancora conclusa e il sequel è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, ma ci sono le premesse realizzare qualcosa che si discosti - anche se non è chiaro in che misura - dalla versione animata:

"Al momento, è ancora senza una forma precisa. Penso che ci sia qualcosa a proposito del secondo film che lo rende il preferito di molti fan. Dragon Trainer 2 è un po' come se fosse il nostro L'Impero colpisce ancora, dove tutto diventa più grande e ardito. I personaggi si arricchiscono di sfumature e le cose diventano più spaventose. Detto questo, ci sono alcuni rimpianti che ancora ho - avendo sia scritto che diretto il secondo film - che vorrei correggere nel live-action. Perciò, non dobbiamo seguire in maniera pedissequa la storia. Ma è tutto un'esplorazione, al momento. Sto, letteralmente, scrivendo la sceneggiatura in questo periodo"