Dracula secondo Luc Besson: ecco il primo trailer del film con Christoph Waltz, Caleb Landry Jones e Matilda De Angelis

Anche il regista francese si cimenta con l'adattamento del leggendario romanzo di Bram Stoker: ecco il primo trailer ufficiale del Dracula di Luc Besson.

Così come fece Francis Ford Coppola in un fenomenale film del 1992, anche Luc Besson, per il suo nuovo film incentrato sulla figura del vampiro per eccellenza, si è rifatto esplicitamente al romanzo di Bram Stoker che ha dato inizio a una serie innumerevoli di storie e film: il Dracula di Besson debutterà nelle sale francesi il 30 luglio, e qui di seguito trovate il suo primo trailer ufficiale. Scritto dallo stesso regista, il cui ultimo lavoro era stato il Dogman presentato in concorso a Venezia, questo nuovo Dracula vede proprio il protagonista di quel film, Caleb Landry Jones, attore di rara intensità, nel ruolo del vampiro; al suo fianco di sono Christoph Waltz, la Matilda De Angelis vista di recente a livelli altissimi nel Fuori di Martone, e ancora Zoë Bleu Sidel, Salomon Passariello e Haymon Maria Buttinger.

A giudicare dalle immagini che potete vedere qui sotto, forse c'è più della comune volontà di rifarsi al testo originale che unisce il Dracula di Coppola a questa nuova versione di Besson. Ma staremo a vedere, visto che il francese è uno che spesso ci ha sorpreso tirando fuori inaspettati conigli dal suo cilindro.

Dracula: il primo trailer del film di Luc Besson