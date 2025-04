Downton Abbey: Il Gran Finale, Paul Giamatti ammette che senza Maggie Smith è tutta un'altra storia (triste)

News Cinema

Paul Giamatti sarà nuovamente Harold Levinson in Downton Abbey: The Grand Finale. Parlando del nuovo film, l'attore nomina Maggie Smith, ammettendo che senza di lei il franchise ha perso qualcosa e che l'attrice è mancata a tutti sul set.

L'ultima volta che vi avevamo parlato di Paul Giamatti e Downton Abbey 3 è stato per dirvi che l'attore si era lasciato scappare che il suo personaggio, pur avendo un'importanza più o meno marginale, sarebbe stato fondamentale nell'economia della vicenda. Ovviamente Giamatti non aveva spiegato per quale ragione, limitandosi a manifestare il proprio coinvolgimento nel progetto. Adesso l'attore torna sull'argomento per dire che senza Maggie Smith il "Downton Abbey-verse" non è più lo stesso.

Giamatti riprenderà il ruolo di Harold Levinson, fratello di Cora Crawley (Elizabeth McGovern) e figlio di Martha Levinson (Shirley MacLaine). Il terzo film di Downton Abbey si intitola Downton Abbey: The Grand Finale e vede il ritorno davanti alla macchina da presa di buona parte del cast dei due film che proseguono la serie: Downton Abbey e Downton Abbey II: Una nuova era. Recitano infatti nel terzo capitolo: Phyllis Logan, Robert James-Collier, Joanne Froggatt, Allen Leech, Penelope Wilton, Lesley Nicol, Michael Fox, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Harry Hadden-Paton, Sophie McShera e Douglas Reith. A costoro si aggiunge Dominic West, che torna a impersonare Guy Dexter, apparso per la prima volta in Downton Abbey II.

Paul Giamatti ricorda Maggie Smith

Abbiamo conosciuto Harold Levinson nella quarta stagione di Downton Abbey, per la precisione nello Speciale Natalizio, per poi perderlo di vista. Il ritorno di Giamatti e le new entry hanno coinciso tristemente con la dipartita di Dame Maggie Smith, che ha recitato in tutta la serie e nei primi due film. Ecco cosa ha da dire Paul a proposito della straordinaria collega con cui non ha più potuto collaborare.

Non era lo stesso senza di lei, ma abbiamo avuto tutti la sensazione che stessimo facendo il film in suo onore. Certamente avvertivamo la sua forte presenza durante l'intera lavorazione. Non averla con noi è stata una grossa perdita, ma ognuno recitava rendendole omaggio. Aver lavorato con lei è una delle cose più belle che abbia fatto e mi dispiace davvero di non aver potuto ripetere l'esperienza.

Sceneggiato da Julian Fellowes, che è il creatore della serie, Downton Abbey: The Grand Finale invaderà le sale nel settembre del 2025.